Dit is de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord

In de volgende speelronde kan Feyenoord zich al verzekeren van de landstitel. De koploper van de Eredivisie heeft met nog vier wedstrijden te gaan een voorsprong van acht punten op PSV.

Feyenoord gaat op zondag 7 mei op bezoek bij Excelsior. Een dag eerder speelt PSV een uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam. Als PSV niet wint op bezoek bij de nummer vijf, heeft Feyenoord aan drie punten tegen Excelsior genoeg om kampioen te worden.

Aanvoerder Orkun Kökçü zei na de 3-1 zege op FC Utrecht nog niet zo ver vooruit te hebben gedacht. "We waren volledig gefocust op AS Roma en daarna op deze wedstrijd. Maar als we zo doorgaan, komt de kampioenswedstrijd vanzelf. Wanneer het precies is, maakt niet uit."

Als PSV geen punten morst bij Sparta, dan wordt Feyenoord op zijn vroegst op zondag 14 mei kampioen in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Daarna wachten nog wedstrijden tegen FC Emmen (uit) en Vitesse (thuis).

Resterend programma Feyenoord:

7 mei: Excelsior - Feyenoord

14 mei: Feyenoord - Go Ahead Eagles

21 mei: FC Emmen - Feyenoord

28 mei: Feyenoord - Vitesse

Resterend programma PSV:

30 april: Ajax - PSV (finale KNVB Beker)

6 mei: Sparta Rotterdam - PSV

14 mei: PSV - Fortuna Sittard

21 mei: PSV - sc Heerenveen

28 mei: AZ - PSV