'Dit zijn de meest waarschijnlijke doelpuntmakers bij AS Roma - Feyenoord'

Feyenoord hoopt zich donderdagavond te kwalificeren voor de halve finale van de Europa League. De ploeg van Arne Slot boekte vorige week een 1-0 zege op AS Roma en staat voor de zware opgave om die voorsprong te verdedigen. FCUpdate.nl blikt samen met Jack’s vooruit op de clash in Stadio Olimpico.

Roma geldt met een notering van 1,88 als favoriet voor de wedstrijd, terwijl een overwinning van Feyenoord 4,50 keer je inzet oplevert bij Jack's. Toch wordt Feyenoord gezien als de grootste kanshebber om de volgende ronde te bereiken. De notering voor het bereiken van de halve finale is 1,65 voor Feyenoord en 2,25 voor Roma. Dat is uiteraard te danken aan de voorsprong die Feyenoord heeft in het tweeluik.

Feyenoord is er veel aan gelegen om de nul te houden. Als dat lukt, is kwalificatie een feit. Toch rekent Jack's op minstens een doelpunt van Roma: de notering daarvoor bedraagt 1,18. Als je voorspelt dat Feyenoord het doel schoon houdt, verdien je 4,20 keer je inzet bij Jack's. Ook van Feyenoord wordt minstens een doelpunt verwacht (1,57).

Doelpuntmakers

De vraag is dan nog: wie gaat die doelpunten maken? Tammy Abraham (2,90) wordt door Jack's gezien als de meest waarschijnlijke doelpuntmaker; daarna volgen Paulo Dybala (2,95), Andrea Belotti (3,35) en Santiago Giménez van Feyenoord (3,40). Giménez is met zijn vijf doelpunten een van de meest productieve spelers in de Europa League dit seizoen.

