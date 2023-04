Dumfries, Onana en invaller De Vrij verslaan Benfica en bewijzen Nederland een dienst

Inter heeft het uitduel in de kwartfinale van de Champions League bij Benfica met 0-2 gewonnen. Dat is uitstekend nieuws voor Nederland, dat met Portugal in een strijd verwikkeld is om de zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst.

Beide teams kenden geen ideale voorbereiding op het heenduel in de dubbele confrontatie. Inter staat slechts vijfde in de Serie A en scoorde in de laatste zes duels maar drie keer. Benfica is beter in vorm, maar ging vrijdag in eigen huis voor het eerst dit seizoen onderuit. FC Porto won na een vermakelijk duel met 1-2 van de ploeg van Schmidt.

Artikel gaat verder onder video

In Lissabon hielden beide ploegen elkaar in het eerste bedrijf in evenwicht. Benfica, met voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes als linksbuiten en ex-Ajacied David Neres op de bank, had de bal het meest in bezit. Inter, waar Denzel Dumfries net als voormalig Ajax-keeper André Onana mocht starten maar Stefan de Vrij op de bank zat, gokte op de counter.

Na een kwartier werd Onana voor het eerst echt op de proef gesteld. Rafa Silva haalde van binnen de zestien uit, maar de Kameroener stond op de juiste plaats. Na een half uur appelleerde Aursnes tevergeefs voor een strafschop. Luttele minuten later kreeg Inter een grote kans op de 0-1, maar Lautaro Martinez slaagde er niet in de volledig vrijstaande Edin Dzeko te vinden.

Benfica begon met hernieuwde moed aan de tweede helft, maar binnen vijf minuten keek de ploeg tegen een achterstand aan. Alessandro Bastoni zette voor, Dzeko ging onder de bal door maar Nicólo Barella kon bij de tweede paal op fraaie wijze binnenkoppen: 0-1.

Barella 𝐤𝐧𝐢𝐤𝐭 binnen! 💥

Een perfecte voorzet van Bastoni waardoor Inter op voorsprong komt in Lissabon 🤯#ZiggoSport #UCL #BenficaInter pic.twitter.com/fn7FYgG1yA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 11, 2023

Benfica ging op zoek naar een antwoord en had dat vijf minuten na de openingstreffer bijna gevonden. Onana en een woud van Inter-benen voorkwamen echter dat de Portugezen terug in het duel kwamen.

Hoe gaat 'ie er niet in?! 🤯

Een scrimmage voor het doel van Inter maar de bal wil er maar niet in 🥵#ZiggoSport #UCL #BenficaInter pic.twitter.com/m4XkfIokZN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 11, 2023

Waar Benfica er niet in slaagde terug te komen, liep het in de slotfase tegen een tweede tegentreffer aan. Nadat Dumfries een vrijwel identieke kans had gemist als die waaruit Barella scoorde, was het tien minuten voor tijd alsnog raak. João Mario raakte de bal op de rand van de zestien met de hand na een voorzet van Dumfries. Na tussenkomst van VAR Pol van Boekel ging de bal op de stip, Lukaku pakte het cadeautje uit en zette Inter op 0-2. Daarmee hebben de Italianen een prima uitgangspositie verworven voor de return, volgende week in Milaan.