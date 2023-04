'FC Barcelona moet vrezen: Chelsea schrijft blanco cheque uit'

Chelsea doet er volgens AS alles aan om Gavi te overtuigen zijn carrière voort te zetten op Stamford Bridge. De achttienjarige middenvelder zou in Londen een van de best betaalde spelers van de Premier League kunnen worden. Chelsea ziet Gavi als een buitenkansje, daar hij FC Barcelona zoals het nu staat transfervrij lijkt te kunnen verlaten.

Dat zit zo. Gavi verlengde in september zijn contract in Camp Nou tot de zomer van 2026. Daarmee leek Barcelona de Golden Boy uit handen van andere Europese grootmachten te houden. Het nieuwe contract van Gavi werd echter niet goedgekeurd door La Liga omdat Barça hiermee het door de competitieleiding opgelegde salarisplafond overschreed. Barça ging in beroep, werd in het gelijkgesteld, maar een maand geleden werd de inschrijving alsnog geannuleerd door een rechter.

Het gevolg hiervan is dat Gavi op dit moment weer staat ingeschreven als jeugdspeler. Omdat zijn oude contract komende zomer afloopt, zou het zomaar kunnen dat een van 's werelds grootste talenten binnenkort gratis de deur uitloopt. Chelsea is een van de clubs die van de ontstane situatie wil profiteren. Deze week werd bekend dat de Londense club een 'goed gesprek' heeft gevoerd met de entourage van Gavi en er een vervolgafspraak is gemaakt.

Chelsea wil Gavi verleiden de overstap naar de Premier League te maken door hem een 'blanco cheque' aan te bieden. Hiermee zou hij niet alleen (een van de) best betaalde spelers van de Londense club, maar van de Premier League worden. "Gavi heeft een dilemma: liefde of geld", vat AS de situatie samen.