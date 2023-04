'Elche dient opvallende klacht in tegen Barcelona na Gavi-gate'

Elche is niet blij met de gang van zaken rond FC Barcelona-middenvelder Gavi. De hekkensluiter van La Liga verloor afgelopen weekend met 0-4 van de Catalanen, maar hebben naar verluidt een klacht ingediend over die wedstrijd. Elche is namelijk van mening dat Gavi niet had mogen spelen.

Dat nieuws werd dinsdagmiddag gebracht door radiozender Cadena Cope. Elche wil dat de wedstrijdcommissie van La Liga gaat onderzoeken of Gavi wel had mee mogen spelen in het Estadio Manuel Martínez Valero. Er was de afgelopen tijd immers veel te doen rond de achttienjarige middenvelder. Barcelona verlengde zijn contract, maar overschreed daarmee het door de competitieleiding opgelegde salarisplafond.

Zodoende werd Gavi teruggezet naar zijn jeugdcontract en moest hij nummer 6 inruilen voor nummer 30. Elche is van mening dat het niet mogelijk is om een speler twee keer in een seizoen een licentie te geven om te spelen. Dat zou betekeken dat Gavi niet had mogen voetballen tegen Elche en dat wil de laagvlieger graag nader onderzocht hebben. Gavi kreeg van de handelsrechtbank al toestemming om te spelen.

Elche lijkt dus duidelijk een kat in het nauw en die maakt nog wel eens rare sprongen. De club heeft na 27 wedstrijden pas dertien punten en steven af op degradatie uit La Liga. Er staan nog elf competitiewedstrijden op het programma in Spanje en Elche moet een gat van veertien punten zien te dichten. Aanstaande zaterdag staat een uitwedstrijd tegen Osasuna op de planning voor de drager van de rode lantaarn.