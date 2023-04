Twee vragen bij FC Groningen na 'verstoorde avond' tegen NEC

Het dramatische seizoen van FC Groningen kreeg zaterdagavond een nieuw hoofdstuk. De huidige nummer zeventien van de Eredivisie speelde thuis tegen NEC. Het treffen was nog geen twintig minuten onderweg of de scheidsrechter zag zich genoodzaakt om de wedstrijd definitief te staken nadat zijn assistent een beker met vloeistof naar zich kreeg toegegooid. In een reactie op wat FC Groningen zelf een ‘verstoorde avond’ noemt, komen er twee vragen naar voren.

FC Groningen stevent af op degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dennis van der Ree bezet momenteel de zeventiende plek, met liefst elf punten minder dan Excelsior. FC Groningen heeft door het incident van afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen NEC nog wel een duel tegoed. Maar zelfs als FC Groningen in het restant van dat duel de zege naar zich toe weet te trekken, lijkt een langer verblijf in de Eredivisie uitgesloten.

Op dit moment is degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie echter geen onderwerp van gesprek in Groningen. Het gedrag van de supporters daarentegen wel. Het ging dit seizoen al een paar keer mis tijdens thuiswedstrijden van FC Groningen. Zaterdag waren FC Groningen en NEC nog geen twintig minuten bezig of een 18-jarige ‘supporter’ gooide een plastic beker met vloeistof naar de assistent, die werd geraakt. Daardoor kon de scheidsrechter niet anders dan de wedstrijd staken. Die maatregel nam de KNVB onlangs na de ongeregeldheden tijdens Feyenoord - Ajax in de halve finale van de beker.

“FC Groningen stelt in dit verband wel de vraag of de huidige consequenties van het ingevoerde beleid in verhouding staan tot de gevolgen voor club en supporters, die met elkaar in hetzelfde schuitje zitten”, schrijft de club op zijn site. “Ook vraagt FC Groningen zich af of het redelijk is om de totale schade van een paar ton te verhalen op een 18-jarige jongeman, die een plastic beker met vloeistof richting het veld gooit en daarbij de assistent-scheidsrechter raakt. De club vindt het nog te vroeg om daar nu al op vooruit te lopen en wil niet zo kort na de verstoorde avond deze beslissing nemen.”

Het restant van de ontmoeting tussen FC Groningen en NEC wordt dinsdag om 15.00 uur uitgespeeld. “FC Groningen zal sowieso het ingezette beleid voortzetten om een eventuele boete van de KNVB te verhalen op de dader. De dader kan bovendien een stadionverbod tegemoet zien”, leest het nog.