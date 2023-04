Francisco Conçeicao toont klasse in spectaculaire mini-topper met negen doelpunten

Jong Ajax heeft maandag in een zeer doelpuntrijke wedstrijd Jong PSV opzij gezet. Het publiek op De Toekomst werd getrakteerd op negen goals, waarvan er vijf van Amsterdamse makelij waren (5-4). Francisco Conçeicao etaleerde zijn klasse met twee prachtige doelpunten.

Voor Conçeicao was er slechts 24 uur na zijn invalbeurt van zondagavond tegen FC Emmen (3-1) een basisplaats bij Jong Ajax. Een andere speler die weleens in het eerste elftal opdraaft, Lorenzo Lucca, gaf in de zestiende minuut het startschot voor het doelpuntenfestijn door de 1-0 te maken. Enkele minuten later volgde ook de 2-0, die door Mika Godts tegen de touwen werd gewerkt.

Francisco Conceição laat zich zien tegen Jong PSV! 💫#jajps — ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2023

Daarna was het de beurt aan Conçeicao, die vanaf de rechterkant naar binnen sneed en vanaf de rand van het strafschopgebied de bal op fraaie wijze in de verre hoek plaatste. De Amsterdamse voorsprong verdampte in de laatste minuten van de eerste helft in rap tempo: eerst maakte Ismael Saibari de 3-1 en op slag van rust was ook Simon Colyn trefzeker namens Jong PSV.

Een Eindhovense comeback bleef echter uit. Jong PSV scoorde na rust weliswaar nog twee keer, maar moest ook twee doelpunten incasseren. De mooiste was de 5-3 van Conçeicao, die met afstandsschot opnieuw de verre kruising vond.

Overige uitslag

Jong AZ - Jong FC Utrecht 4-0