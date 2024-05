Jansma hoopt op medewerking vanuit Zeist en ziet ideale functie voor Sneijder: ‘Dat gun ik hem van harte’

Kees Jansma hoopt dat de KNVB een manier kan bedenken zodat Wesley Sneijder alsnog zijn trainersdiploma kan halen in Nederland. De recordinternational van Oranje stopte in 2022 met zijn cursus in Nederland. Sneijder gaf aan zichzelf meer als manager te zien dan als veldtrainer en wilde daarin graag meer begeleiding van de KNVB, maar dat paste niet in het beeld van de bond.

Wie in Nederland als hoofdtrainer in het betaald voetbal aan de slag wil gaan, is verplicht een UEFA Pro opleiding te volgen. Dat is een internationale opleiding waarmee je ook in het buitenland kan trainen. Sneijder vertelde in augustus 2022 in Veronica Offside dat hij van plan was om zijn trainerspapieren in het buitenland te gaan halen. Als je je diploma in het buitenland haalt, is deze ook geldig in Nederland, maar wel op voorwaarde dat het diploma voldoet aan de minimale internationale eisen die de UEFA stelt.

Artikel gaat verder onder video

Jansma hoopt dat Sneijder alsnog ‘gewoon’ in Nederland zijn papieren kan halen. “Ik zou het heel prettig vinden als de KNVB erin zou slagen om een modus te vinden waartoe Sneijder die cursus kan volgen en afmaken”, vertelt de voormalig perschef van het Nederlands elftal in een interview met FCUpdate.nl-verslaggever Mounir Boualin. “Niet alleen hij, maar ook andere oud-internationals. Maar goed, er zijn regels. Die zijn er nu. Het zou aardig zijn als ze die konden oprekken”, aldus Jansma, die Sneijder geen jarenlange opleiding ziet volgen. “Wesley vier jaar studeren? Vergeet dat maar. Vier dagen wordt al een klus, omdat hij altijd bezig is.”

Een verkorte cursus zou volgens Jansma daarom uitkomst bieden. “En dan gebruik maken van zijn voetbalverstand, intelligentie en contactpersonen zou hartstikke leuk zijn voor hem. Dat gun ik hem van harte. Maar goed, dat vergt enige lenigheid in Zeist”, zo klinkt het.

Jansma ziet Sneijder ook in een andere rol actief zijn in de voetballerij. Benieuwd naar welke? Bekijk het volledige interview met de voormalig sportpresentator dan hier.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wesley Sneijder zegt televisieoptreden af, Andy van der Meijde maakt reden live op televisie bekend

Wesley Sneijder moest onlangs afzeggen voor de talkshow Veronica Offside, waar hij een vast gezicht is.