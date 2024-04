Wesley Sneijder zegt televisieoptreden af, Andy van der Meijde maakt reden live op televisie bekend

Wesley Sneijder zou maandagavond te gast zijn geweest in de talkshow Veronica Offside, maar heeft zijn komst afgezegd. De recordinternational van het Nederlands elftal had zondag een gala voor de Wesley Sneijder Foundation, wat volgens Andy van der Meijde de reden is dat de oud-middenvelder maandag niet op televisie is verschenen.

"Ik dacht ook: zou ik afzeggen vandaag? Maar ik ben een echte man, ik kom gewoon", zegt Van der Meijde bij het begin van de uitzending van Veronica Offside. De oud-voetballer was zondagavond op hetzelfde feestje aanwezig als Sneijder: "Het was het gala voor de Wesley Sneijder Foundation", licht presentator Wilfred Genee vervolgens toe. "Een goed doel. Jonge mensen, kansen geven, onderwijs, voetbal, entertainment en leiderschap", noemt Genee een aantal punten waar de Wesley Sneijder Foundation aandacht aan besteedt.

Artikel gaat verder onder video

Het gala ging tot in de late uurtjes door, zo onthult Van der Meijde. De analist denkt dat het voor Sneijder de reden was om de uitzending van Veronica Offside af te zeggen: "Het is laat geworden, voor mij ook. Ik heb wel een fles Whiskey op, denk ik. Hij is nu aan het bijkomen denk ik. Hij was aan het zingen bij de afterparty. En maar zingen en maar zingen, maar het was een topavond. Hij heeft het goed gedaan", besluit Van der Meijde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp staat plotseling op in Vandaag Inside: 'Hier wil ik niets mee te maken hebben!'

René van der Gijp stond op van tafel in Vandaag Inside, nadat presentator Wilfred Genee een grap over de vriend van bargast Raymond Mens maakte.