FC Groningen en NEC maken gestaakte wedstrijd volgende week zonder publiek af

De gestaakte wedstrijd tussen FC Groningen en NEC wordt komende dinsdag om 15.00 uur uitgespeeld, zo heeft de KNVB bekendgemaakt. Dat zal gebeuren zonder publiek.

De ontmoeting tussen Groningen en NEC werd zaterdagavond gestaakt nadat een grensrechter geraakt werd door een beker met vloeistof die uit het publiek werd gegooid. In de onlangs aangescherpte maatregelen van de KNVB staat dat als een speler of (assistent)scheidsrechter vanuit het publiek met een voorwerp wordt geraakt, de wedstrijd meteen definitief wordt gestaakt.

Op het moment dat de wedstrijd werd stilgelegd, waren er nog maar achttien minuten gespeeld en was er nog niet gescoord in de Euroborg. Het restant van de wedstrijd zal zonder publiek worden gespeeld. De KNVB schrijft in een statement dat dit door de lokale autoriteiten is bepaald. Verder worden de resterende minuten onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden als ten tijde van het staken van de wedstrijd gespeeld.

BIj NEC zal men balen van de inhaaldatum. "Onze spelers komen vannacht om half twee in Nijmegen aan. En moeten ze dan over een paar dagen weer? Dat lijkt me niet reëel", zei algemeen directeur Wilco van Schaik zaterdagavond tegen Voetbal International.