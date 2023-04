Hier bekijk je de finale van de Youth League tussen AZ en Hajduk Split

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 24 april.

Specials

De tops en flops uit de 30ste speelronde van de Eredivisie.

Wedstrijden

AZ Onder -19 - Hajduk Split Onder-19 (18.00 uur)

Het zou zomaar kunnen dat de Youth League de eerste Nederlandse winnaar krijgt. AZ speelt vandaag om de eindzege tegen Hajduk Split, de kampioen van Kroatië. De Alkmaarders bereikten de finale door achtereenvolgens Shamrock Rovers, Rode Ster Belgrado, Eintracht Frankfurt, FC Barcelona, Real Madrid en Sporting Portugal te verslaan.



Jong PSV - MVV (20.00 uur)

In Maastricht dromen ze van Eredivisie-voetbal. De kans is groot dat MVV binnenkort om een plekje op het hoogste niveau gaat strijden. De ploeg van trainer Maurice Verberne bezet de zesde plek in de Keuken Kampioen Divisie en heeft goede papieren om zich te plaatsen voor de play-offs. Tegen Jong PSV de positie in de subtop worden verstevigd.





Atalanta - AS Roma (20.45 uur)

AS Roma leeft op een roze wolk na het behalen van de halve finale van de Europa League ten koste van Feyenoord. De ploeg van José Mourinho moet in de Serie A echter nog flink aan de bak. De puntenstraf van Juventus werd deze week ongedaan gemaakt, waardoor Roma een plekje op de ranglijst is gezakt. Atalanta is een van de concurrenten voor de Champions League-plekken.





Voetbal op tv

18.00 uur: AZ Onder -19 - Hajduk Split Onder-19, Ziggo Sport - live verslag van de Youth League-finale

19.00 uur: Fenerbahçe - Istanbulspor, Ziggo Sport - live verslag van de Süper Lig-wedstrijd

20.25 uur: Veronica Offside, Veronica - voetbaltalkshow

20.30 uur: Rondo, Ziggo Sport - voetbaltalkshow

20.45 uur: Atalanta - AS Roma, Ziggo Sport - live verslag van de Serie A-wedstrijd

21.15 uur: Vitória - Sporting Portugal, Ziggo Sport - live verslag van de Primeira Liga-wedstrijd

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS 6 - talkshow