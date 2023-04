Jubileumwedstrijd Ten Hag eindigt in nachtmerrie na ernstige blessure Martinez en fout Malacia

Erik ten Hag had tachtig minuten lang een fijne jubileumwedstrijd met Manchester United donderdagavond. In eigen huis was de formatie van de Nederlandse coach in diens vijftigste wedstrijd veel sterker dan Sevilla en kwam dankzij twee treffers van Marcel Sabitzer op voorsprong. In het laatste kwartier ging het echter rampzalig mis (2-2).

Het tweeluik leek na ruim twintig minuten min of meer al beslist. Sabitzer had uit twee heerlijke steekpasses (van Bruno Fernandes en Anthony Martial) twee treffers geproduceerd en een vroeg doelpunt van Jadon Sancho was afgekeurd vanwege buitenspel. Maar The Red Devils waren vele malen sterker dan de bezoekers uit Spanje, die in de laatste elf uitwedstrijden in Europa niet meer hadden gewonnen.

De degradatiekandidaat uit Spanje, die in de vorige rondes afrekende met PSV en Fenerbahce, gaf ontzettend veel ruimte weg. Aan de andere kant kwam het zelf weliswaar ook tot gevaar, maar de laatste pass was over het algemeen niet goed genoeg en anders kon Ten Hag rekenen op de Spaanse sluitpost David De Gea. Tyrell Malacia, die als vervanger van de geblesseerde Luke Shaw niet zijn beste wedstrijd speelde, bracht de Spaanse goalie nog een keer in de problemen. Maar omdat oud-Ajacied Lucas Ocampos geen goede voorzet in huis had, liep dat met een sisser af.

Comeback Sevilla

Dat was vlak voor tijd niet het geval, toen de voormalig Feyenoorder een voorzet totaal verkeerde inschatte. Bij de tweede paal werd de bal opgepikt en via Malacia alsnog achter De Gea gewerkt. Het was een passend einde voor de slechte wedstrijd van Malacia en matige tweede helft van Manchester United. Het was namelijk laconiek in de afronding, waardoor enkele kansen onbenut werden gelaten. In de counter raakte Antony nog een keer de paal, waar hij had moeten afspelen.

Het werden pijnlijke missers, want meteen na de fout van Malacia ging Lisandro Martinez met een achillespeesblessure naar de kant. Met niemand in de buurt ging de Argentijn naar de grond en werd door zijn landgenoten van Sevilla naar de kant gedragen. Omdat er al driemaal was gewisseld kon de oud-Ajacied niet meer worden vervangen. Met tien tegen elf ging het helemaal mis: een slechte kopbal van Youssef En-Nesyri die nooit doel zou treffen werd door Harry Maguire ongelukkig achter De Gea gewerkt: 2-2. Daarmee werd het jubileumduel voor Ten Hag een absolute nachtmerrie.

Weghorst versus Montiel

Ook Wout Weghorst kon als invaller, hij kwam bij een 2-0 voorsprong in het veld, een gelijkspel niet voorkomen. Na zijn invalbeurt kwam Weghorst regelmatig in conclaaf met de Argentijnse verdediger Gonzalo Montiel. De Nederlandse spits deelde een tik uit aan de man tegen wie hij in de kwartfinale van het WK in Qatar stond. Montiel kwam vervolgens verhaal halen bij de aanvaller. Nam Weghorst revanche voor de verloren wedstrijd? Opvallend was het in elk geval, net als de vele harde duels tussen Braziliaan Antony en Argentijn Marcos Acuna.

Het waren bijzaken in de slotfase die een absolute nachtmerrie werd voor Ten Hag en de zeer zwak spelende Malacia. Door het gelijkspel (2-2) wordt het zonder smaakmakers Fernandes (geschorst) en Marcus Rashford (geblesseerd) komende week nog moeilijk genoeg in Sevilla, omdat vermoedelijk ook Martinez dan niet van de partij zal zijn en achter de namen van Raphael Varane en Luke Shaw vraagtekens staan. Mogelijk is het voor Martinez zelfs einde seizoen als de blessure daadwerkelijk zo ernstig is als het zich laat aanzien. Een heel vervelende nasmaak voor Ten Hag in zijn vijftigste duel.