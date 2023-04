Justin Kluivert en tegen degradatie strijdend Valencia balen na blessurenieuws

Valencia vecht in de Spaanse La Liga nog altijd volop tegen degradatie. Justin Kluivert (23) is daarbij een belangrijke pion: met vijf treffers is de oud-Ajacied gedeeld clubtopscorer van Los Che. Dinsdag kwam de club echter met vervelend nieuws naar buiten over Kluivert.

Afgelopen zondag verloor Valencia, momenteel achttiende in de Spaanse competitie, het uitduel bij de huidige nummer zestien Almería met 2-1. Tot overmaat van ramp haalde Kluivert het rustsignaal niet eens. Drie minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd van het eerste bedrijf moest hij zich geblesseerd laten vervangen.

Artikel gaat verder onder video

Naar nu blijkt heeft Kluivert een hamstringblessure opgelopen. Hoewel Valencia niet naar buiten heeft gebracht hoe lang hij daarmee aan de kant staat, weten Spaanse media schijnbaar meer van zijn situatie. Zo schrijft de krant Marca dat zijn afwezigheid op 'een minimum van drie weken' wordt geschat. 'De hele maand april kan als verloren worden beschouwd in het beslissende gedeelt van het seizoen', zo valt te lezen.

Deze maand speelt Valencia nog tegen Sevilla, Elche, Valladolid en Cádiz. Dat zijn achtereenvolgens de nummers dertien, twintig, zeventien en veertien van de ranglijst. Stuk voor stuk concurrenten in de strijd tegen degradatie dus, waarbij Valencia de doelpunten van Kluivert goed had kunnen gebruiken.