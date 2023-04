KNVB slachtoffer cybercriminelen: gegevens medewerkers liggen op straat

De KNVB is afgelopen zaterdag slachtoffer geworden van cybercriminelen, die erin zijn geslaagd in te breken in het ICT-netwerk van de voetbalbond. Daarbij zijn 'persoonlijke gegevens' van KNVB-medewerkers buitgemaakt, meldt de bond in een verklaring.

De criminelen verschaften zich toegang tot het netwerk op de KNVB Campus in Zeist, geeft de bond aan. 'Alle servers worden grondig onderzocht om de impact hiervan helder te krijgen', vervolgt de KNVB in de verklaring. 'Eerder werd al duidelijk dat de primaire bedrijfsvoering niet in gevaar komt en dat bijvoorbeeld emailsystemen buiten schot zijn gebleven. Het voetbal gaat dus gewoon door zoals gepland.'

Wel hebben de hackers 'persoonlijke gegevens van KNVB-medewerkers illegaal in handen gekregen', vervolgt de bond. 'Er wordt nader uitgezocht om welke gegevens dit gaat. De cyberinbraak is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.'

Hoewel het voetbal dus niet direct wordt bedreigd door de inbraak, betreurt de KNVB de impact die de cyberinbraak heeft op de getroffenen. 'We vinden het vooral heel erg dat onze medewerkers hier mogelijk mee te maken krijgen. Helaas hebben we op dit moment geen beter bericht. We doen er alles aan om de problemen te beperken', zo besluit de bond.