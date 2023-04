NEC deelt zeer gevoelige dreun uit aan FC Groningen: degradatie nu écht nabij

Bij een overwinning op NEC had FC Groningen misschien nog mogen hopen op een wonderlijke ontsnapping, maar door een 1-0 nederlaag in het restant van de gestaakte wedstrijd is het niet meer de vraag óf, maar wanneer degradatie een feit is. De achterstand op nummer zestien Excelsior is elf punten, waardoor het doek in de volgende speelronde al kan vallen voor FC Groningen.

Voor FC Groningen was het extra zuur dat de wedstrijd afgelopen zaterdag al na amper twintig minuten werd stilgelegd en vervolgens gestaakt. De nummer zeventien van de Eredivisie maakte in de eerste zeventien minuten immers een prima indruk en kreeg zelfs wat kansjes. FC Groningen noteerde zaterdag zes schoten, NEC nul. Het restant van de eerste helft had weinig om het lijf. De beste mogelijkheid was voor Tomas Suslov. Na slecht uitverdedigen door Philippe Sandler kon Suslov vrij uithalen, maar zijn inzet bracht Jasper Cillessen niet echt in de problemen.

Zo ging het kleine half uur dat nog gespeeld moest worden in de eerste helft geruisloos aan de televisiekijkers voorbij. Er waren naar aanleiding van het incident van afgelopen zaterdag geen supporters welkom en dat deed de aanwezigen in het stadion ongetwijfeld terugdenken aan de coronaperiode, waarin er lange tijd in lege stadions werd gevoetbald. De spelers waren wel weer goed verstaanbaar, al resulteerde het vele coachen - vooral door de NEC-spelers - in de eerste helft dus niet in het gewenste effect. Lasse Schöne ergerde zich zichtbaar aan het optreden van zijn ploeg. De Deense routinier stond geregeld met zijn armen in de lucht.

FC Groningen krijgt wel kansjes

Het tweede bedrijf ging veelbelovend van start. Isak Määttä kreeg vrijwel direct na de aftrap een prima mogelijkheid op de 1-0, maar Cillessen voorkwam de openingstreffer. Ook Ricardo Pepi, in de eerste helft onzichtbaar, mocht even aan een snelle voorsprong denken. De Amerikaan frommelde zich voorbij zijn tegenstander, kon vervolgens uithalen, maar deed dat veel te gehaast. Zo brachten de eerste vijf minuten van de tweede helft in ieder geval al meer dan het hele restant van de eerste. Het was de fase waarin FC Groningen eigenlijk had moeten toeslaan. NEC kwam slecht uit de kleedkamer, maar scoren is het al het hele seizoen een serieus probleem voor de Groningers.

NEC haalde ook in de tweede helft bij lange na niet het niveau dat het eerder dit seizoen in een aantal wedstrijden op de mat legde, maar kreeg gaandeweg wel meer druk op de Groningse defensie. Dat leidde tot een serieuze mogelijkheid voor Jordy Bruijn, die zijn geplaatste bal richting de verre hoek echter gekeerd zag worden door Peter Leeuwenburgh. De doelman reageerde ook attent op een lepe voorzet, waarmee hij voorkwam dat Magnus Mattsson kon scoren. Leeuwenburgh was in de slotfase echter kansloos op een strafschop van Bruijn. Laros Duarte had de doorgebroken Pedro Marques onderuit gehaald en kon inrukken met rood. NEC liet het buitenkansje niet liggen: 0-1.

Daar bleef het uiteindelijk bij, waardoor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie bijna een feit is voor FC Groningen. Met nog slechts vier speelronden te gaan is de achterstand op Excelsior elf punten. Daardoor kan het doek over een kleine twee weken definitief vallen voor FC Groningen. De ploeg van trainer Dennis van der Ree zal zelf moeten winnen bij Go Ahead Eagles én hopen dat Feyenoord wint van Excelsior. Maar zelfs dan lijkt een stap terug onvermijdelijk.