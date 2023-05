Officieel: in dit shirt speelt Ajax volgend seizoen z'n uitwedstrijden

Hoewel Ajax zich op de laatste speeldag nog kan verzekeren van de tweede plek, kijkt het terug op een teleurstellend seizoen. De Amsterdammers zullen zich volgend seizoen willen én moeten revancheren. Ook in uitwedstrijden zal het een stuk beter moeten. Dit seizoen ging de recordkampioen onderuit bij AZ en PSV en speelde het gelijk bij onder meer Go Ahead Eagles. Het shirt waarmee Ajax volgend seizoen buitenshuis een stuk beter voor de dag moet komen is inmiddels bekend en verkrijgbaar in de officiële fanshop.

Het uitshirt van de Amsterdammers is licht van kleur en zal zoals al eerder bekend was lichtblauwe en roze elementen in een geometrisch patroon gaan bevatten. Ook het shirt waarmee de Ajacieden hun warming-up voor de wedstrijd zullen verrichten is bekend. Het inloopshirt is dan weer wit met een felblauw patroon.