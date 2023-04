Ongeloof bij FC Utrecht: VAR keurt drie goals af tegen FC Volendam

FC Utrecht heeft geen einde kunnen maken aan de negatieve reeks. Voor de vijfde keer op rij werd een officiële wedstrijd niet gewonnen, al had het ditmaal zeker meer verdiend tegen FC Volendam (0-0). Tot driemaal toe werd er zondagmiddag namelijk een treffer afgekeurd door de VAR; tweemaal was dat op z'n minst dubieus.

De gedachten bij het meest discutabele moment gingen meteen terug naar het duel tussen Ajax en PSV, ruim een jaar geleden. Destijds stonden de titelkansen op het spel en was het de vraag of Daley Blind de bal binnen had kunnen houden. Het oordeel van de arbiter was positief en de VAR kon niet aantonen dat de bal wél volledig over de lijn was. Oordeel: doelpunt.





Ruim een jaar later was de situatie deels hetzelfde. Ditmaal pikte Sean Klaiber de bal op, ging om zijn liggende tegenstander heen en mogelijk daarmee over de lijn. De grensrechter die op een meter afstand stond, oordeelde dat de bal niet over de lijn was. Uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van Bart Ramselaar, die hard en laag raak schoot: 1-0.





De VAR kwam echter op de lijn, want volgens Danny Makkelie in Zeist was de bal wel degelijk helemaal over de lijn. Hoewel het op de beelden vrijwel niet te zien was, besloot arbiter Richard Martens het doelpunt af te keuren. Dat was al de tweede treffer, want even daarvoor stond Nick Viergever buitenspel toen hij ook al dacht het openingsdoelpunt te maken.

En ook een derde keer werd geen scheepsrecht voor FC Utrecht. Zeven minuten voor het einde dacht Anastasios Douvikas definitief de ban te breken voor het sterkere FC Utrecht, maar in het duel waarbij ook Bas Dost betrokken was, zou er sprake zijn geweest van hinderlijk buitenspel. Dat was dubieus, omdat Dost niet echt werd betrokken bij de actie, maar opnieuw kwam de VAR op de lijn. Géén doelpunt voor Douvikas, die de voorzet met zijn hak fraai had verlengd.

En driemaal geen doelpunt, betekende voor FC Utrecht ook geen overwinning. Geen eerste plek op de topscorersranglijst voor Douvikas. Geen einde aan de negatieve reeks van vijf wedstrijden zonder overwinning, ook omdat in de slotseconde Robert Mühren een kopbal van Mike van der Hoorn nog van de lijn haalde.

Hoewel het eerste doelpunt terecht afgekeurd werd, was er bij de tweede en derde FC Utrecht-goal zeker reden voor twijfel en is het de vraag of de VAR voor dat soort momenten wel op de lijn moet komen. Eerder op de dag werd een Ajax-treffer afgekeurd omdat de VAR het niet kon zien: dat had bij de tweede goal ook moeten gebeuren. Dan had FC Utrecht wél een einde gemaakt aan de negatieve reeks en daar was het veldspel zondagmiddag ook naar.