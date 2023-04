Opstelling Ajax: Heitinga verrast met basisplaats Grillitsch tegen Fortuna Sittard

Ajax-trainer John Heitinga heeft Steven Berghuis zondagmiddag doorgeschoven naar de voorhoede bij afwezigheid van Mohammed Kudus. Daardoor is er op het middenveld ruimte in het elftal voor Florian Grillitsch. Dat is best opmerkelijk, omdat de Oostenrijker amper aan spelen toekwam onder Heitinga. Verder zijn er geen verrassingen in het elftal tegen Fortuna Sittard.

De middenvelder kwam in dit kalenderjaar tot slechts vijf officiële minuten in de Eredivisie, verdeeld over twee korte invalbeurten. Dat Heitinga zijn middenveld aanpast en Grillitisch in de rol van Alvarez (die wederom centraal achterin opgesteld staat), is opmerkelijk. Met Francisco Conceição had hij ook slechts één wijziging kunnen doorvoeren en met snelheid op rechts kunnen starten.

Heel pijnlijk is ook voor Bassey dat Heitinga voor deze optie kiest: hij had ook Alvarez op zijn eigenlijke plek in het elftal kunnen laten starten en de peperdure zomeraankoop dan achterin kunnen inpassen. Voor die optie kiest de coach echter niet, waardoor Alvarez samen met Jurriën Timber, Jorge Sánchez en Youri Baas - die wederom de voorkeur krijgt boven Owen Wijndal - de achterhoede vormt.

Op het middenveld is Davy Klaassen zoals verwacht 'gewoon' fit genoeg om te spelen, ondanks dat hij midweeks tegen Feyenoord uit voorzorg gewisseld moest worden met een hoofdkwetsuur. Voorin starten Dusan Tadic en Steven Bergwijn naast Berghuis, waardoor Brian Brobbey opnieuw genoegen moet nemen met een plaats op de reservebank.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Álvarez, Timber, Baas; Grillitsch, Klaassen, Taylor; Berghuis, Tadic, Bergwijn.