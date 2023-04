Overlijden Maradona blijft Argentijnen bezighouden: acht medici voor de rechter

Acht medische professionals moeten in Argentinië definitief voor de rechter komen voor hun rol bij het overlijden van Diego Armando Maradona. In 2020 stierf Pluisje op zestigjarige leeftijd, kort na een operatie. De rechtbank gaat onderzoeken of zijn dood te voorkomen was geweest.

Maradona kampte voorafgaand aan zijn overlijden al jaren met gezondheidsproblemen, mede als gevolg van zijn overmatige alcoholconsumptie. Op 2 november 2020 werd hij opgenomen in een kliniek in het Argentijnse La Plata met symptomen van bloedarmoede en uitdroging. Een dag later werd hij in Buenos Aires geopereerd aan een subduraal hematoom, een bloeduitstorting binnen de schedel.

Op 11 november 2020 werd Maradona vervolgens ontslagen uit het ziekenhuis. In een woning in de Argentijnse hoofdstad werd hij verder verpleegd. Twee weken later overleed de wereldkampioen van 1986 echter. Volgens de Argentijnse rechtbank moet worden onderzocht of er sprake is geweest van falen van de zorg. Daarbij is de vraag of daar sprake van was en of dat vervolgens een 'doorslaggevende factor voor de fatale afloop' betekende.

De Spaanse krant Marca schrijft dat onder meer een neurochirurg, een psychiater, een psycholoog en twee verpleegkundigen officieel worden verdacht van 'enkelvoudige doodslag gepleegd met eventuele opzet'. Zij gingen in beroep tegen de aanklacht, maar de rechtbank heeft dinsdag bepaald dat het strafrechtelijk onderzoek naar hun handelen rond het overlijden van Maradona definitief wordt doorgezet. Mochten de medici schuldig worden bevonden, dan zou hen een gevangenisstraf van minimaal acht jaar, oplopend tot een maximum van 25 jaar, boven het hoofd hangen.