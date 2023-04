Perez is niet zo zeker van komst Zerrouki naar Feyenoord

Kenneth Perez is er nog niet zo zeker van dat Ramiz Zerouki deze zomer daadwerkelijk de overstap maakt naar Feyenoord. De Deen denkt dat de middenvelder ook kijkt of Arne Slot nog een jaar in Rotterdam-Zuid blijft. In de winter wilden de Rotterdammers Zerrouki al graag kopen, maar FC Twente wilde hem alleen in de zomer slijten.

“Aan het begin van de onderhandelingen heeft Twente gezegd dat ze Zerrouki deze zomer sowieso gaan verkopen”, geeft Twente-watcher Leon ten Voorde aan bij Voetbalpraat op ESPN. “Dat is wel opvallend, dat ze dat zo duidelijk uitspreken. Maar dat hebben ze vanaf dag één aangegeven en die gaat dus verkocht worden, linksom of rechtsom.”

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam denkt dan ook dat hij naar Feyenoord gaat. “Ik denk dat hij naar Feyenoord gaat, omdat de speler zelf het laatste woord heeft over waar die heen kan. Er kunnen andere clubs komen uit andere landen, maar de speler bepaalt uiteindelijk zelf waar hij gaat voetballen. Die afspraak is volgens mij ook gemaakt, dus als Feyenoord komt, en ik denk dat ze wel gaan komen, dan zou het goed kunnen dat hij naar Feyenoord gaat.”

Daar is Perez nog helemaal niet zo zeker van. “Je weet toch niet of Slot blijft?”, vraagt de analist zich af. “Slot heeft het denk ik in die organisatie wel ‘zo gek gemaakt’ dat ze hem wel willen hebben”, antwoordt Ten Voorde op de vraag. Perez antwoordt daar weer op. “Dat begrijp ik, maar wil Zerrouki ook onder een ander werken. Je weet niet welke trainer er komt, Feyenoord is natuurlijk wel heel goed geworden door vooral Slot. Je moet maar afwachten wie daar komt.”

Krabbendam is het daar niet helemaal mee eens. “Je gaat toch in eerste instantie voor een club?”, reageert de Feyenoord-watcher. “Is dat echt zo?”, countert Perez. “Ging jij voor een trainer naar Ajax?”, kaatst Krabbendam weer terug. “Nee, ik ging wel voor de club”, is de oud-Ajacied duidelijk. “Maar Feyenoord is ook een club, die laten zien als ze niet de juiste trainer hebben, op een heel ander niveau spelen. Het is aantrekkelijk, maar wat komt daarnaast? Als er door Twente duidelijk wordt gezegd dat hij verkocht wordt, dan kan ik me voorstellen dat andere clubs ook wakker worden.”