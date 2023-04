Premier League-speler blijft Feyenoord supporten na 'pijnlijk' afscheid: 'Ik sta ook op de Coolsingel'

Crysensio Summerville denkt af en toe nog wel eens aan zijn vertrek bij Feyenoord, maar blijft de club altijd steunen en bij een eventueel kampioenschap staat de buitenspeler gewoon op de Coolsingel. Bij de Rotterdammers brak de jeugdinternational van Oranje niet door, maar in de Premier League laat hij nu wel zien wat hij kan. Het grote Nederlands elftal lonkt.

Bij Feyenoord had Summerville grote concurrentie op zijn positie en na een verhuurperiode aan ADO Den Haag werd het tijd om zijn geluk elders te beproeven. “Na mijn periode bij ADO keerde ik terug Feyenoord, maar daar had ik Steven Berghuis en Luciano Narsingh voor mij”, vertelt de 21-jarige voetballer van Leeds aan het Algemeen Dagblad. “Ik eiste absoluut geen basisplaats, wilde geen absurd salaris. Ik hoopte vooral op meer perspectief. In die situatie was bijtekenen niet logisch. En dan kom je op het punt dat de club je wil verkopen. Natuurlijk doet het af en toe nog pijn. Ik was een jongen van de club, speelde er al vanaf mijn zesde jaar. Misschien speel ik ooit nog in De Kuip. Als Leeds United dan op de stoep staat, dan voel je jezelf sterk, hoor. Naar de Premier League.”

Summerville geniet nog wel van zijn oude ploeg en ziet zijn generatiegenoten goed presteren. “Wat Arne Slot bereikt met deze ploeg, is zo knap. En dat Lutsharel Geertruida, met wie ik ben opgegroeid op de pleintjes in Rotterdam, de winnende maakte in Amsterdam dat was prachtig.” Ook voor Quillinschy Hartman is de vleugelspeler ‘superblij’. Een eventueel kampioensfeestje laat Summerville dan ook niet liggen. “Als die gasten daadwerkelijk een prijs winnen en ze staan op de Coolsingel, dan sta ik daar ook als ik het kan combineren met het schema van Leeds. Er zijn mensen die weleens vragen ‘vind je het niet jammer dat jij er nu niet tussen loopt in Rotterdam?’ Maar dingen lopen zoals ze lopen.”

In Engeland heeft Summerville in 23 wedstrijden vier keer gescoord en twee assists gegeven, wat ook bondscoach Ronald Koeman wellicht al is opgevallen. Volgens Willem van Hanegem hoort de aanvaller al in de selectie te zitten. “Dat Van Hanegem dat zegt, dat maakt mij trots. Maar het is niet aan mij.” Even later corrigeert de Rotterdammer zichzelf. “Het is natuurlijk wel aan mij. Ik bepaal mijn eigen toekomst. Als ik presteer bij Leeds, dan valt het een keer op zijn plek, zo werkt het. Het grote Oranje, dat is een droom.” Voor nu staat er deze zomer nog een EK onder 21 op het programma, maar het kan ook zomaar een Nations League-finale zijn in zijn Rotterdam met het Nederlands elftal.