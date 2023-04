Stadsderby en kampioenswedstrijd Feyenoord in vijf minuten uitverkocht

De eventuele kampioenswedstrijd van Feyenoord op bezoek bij Excelsior was binnen een mum van tijd uitverkocht. De ruim vierduizend plekken op Stadion Woudenstein waren binnen vijf minuten allemaal vergeven, met het oog op het naderende kampioenschap is dat geen verassing.

Excelsior was de afgelopen weken al bezig met het ontwikkelen van een manier om te voorkomen dat er niet alleen maar Feyenoorders op de tribunes zouden zitten op 7 mei. De tickets moeten op naam staan van degene die het stadion bezoekt. Op de wedstrijddag gaat de club op ID-kaarten checken bij de poorten. Als dat niet overeenkomt, wordt de toegang tot het stadion geweigerd. Of het dus daadwerkelijk een Feyenoord-feest wordt of een dooie boel is nog maar de vraag.

Een kampioenswedstrijd van Feyenoord op bezoek bij Excelsior. Dat hebben we eerder gezien, alleen ging het toen absoluut niet zoals gepland. De Rotterdammers uit Zuid kwamen in 2017 met Dirk Kuyt en kompanen op bezoek in Kralingen en dachten de titel wel even binnen te slepen. Sommige supporters hadden duizenden euro's betaald om aanwezig te zijn bij de eerste titel van Feyenoord sinds 1999, maar kwamen van een koude kermis thuis. Excelsior, dat al gedegradeerd was, won met 3-0. Dit zorgde voor rellen in de binnenstad van Rotterdam, maar een week later werd tegen Heracles Almelo alsnog de landstitel binnengesleept.

