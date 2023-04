Van der Eijk zorgt voor striemend fluitconcert tijdens Go Ahead Eagles - Ajax

Sander van der Eijk maakt geen vrienden in Deventer. Nadat hij eerst Ajax een doelpunt ontnam, omdat de VAR de beslissing niet kon overrulen. Maar vlak voor tijd was Go Ahead Eagles woest: net toen zij de bal veroverden en vrij baan naar het Ajax-doel hadden, floot de scheidsrechter af.

En dus was er een striemend fluitconcert voor de scheidsrechter halverwege. Het werd ook besproken in de rustanalyse. "Het is vreemd. Hij fluit ineens af. Hij vond dat de tijd voorbij was", zei ESPN-analist Marciano Vink. "Maar dit zie je amper. Go Ahead Eagles had volle kans om naar de keeper te kunnen lopen. Hier had je kunnen zeggen: ik laat het doorlopen en dan fluit ik af. Maar tijd is tijd."

Schandalige beslissing Van der Eijk om precies af te fluiten wanneer #GoAhead 1 op 1 kan, met nog Adekanye aansluitend. Waar zijn piepende Ajax fans nu dan? #gaeajax #goahead #ajax — Ruben🦅 (@RubenToscanaIT) April 2, 2023

🤡#gaeaja — Meester Plakbaart (@SaltyDog_79) April 2, 2023

Haha, hier maakt van der Eijk z’n foutje bij de onterecht afgekeurde goal goed…#gaeaja — Johan Lubken (@LubkenJohan) April 2, 2023

Van der Eijk is echt een clown.#gaeaja — Calvin Brobbey (@Spitsuititalie) April 2, 2023

Lekker gefloten door Hielke of Sietske van de Kameleon — DuBlanqeBogarde (@DuBlanqeBogarde) April 2, 2023