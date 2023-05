Van der Vaart ziet de 'allerliefste jongen' zich als een 'idioot' gedragen bij Ajax

Rafael van der Vaart is teleurgesteld door het gedrag van Davy Klaassen in de bekerfinale tussen Ajax en PSV. De middenvelder van Ajax gedroeg zich volgens de analist van Studio Voetbal als een idioot.

"Klaassen is voor mij de allerleukste en liefste jongen die er is", benadrukte Van der Vaart in het praatprogramma. "En hij gedraagt zich op het moment als een idioot in het veld. Hij is overal bij betrokken. Ga gewoon lekker je doelpunten maken, zo help je je ploeg veel meer. Hij is er steeds als de kippen bij om iemand een duw te geven. We vragen mensen in het stadion zich te gedragen, maar het werkt twee kanten op."

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart kon niet van de finale genieten. "Ik heb nog nooit zoiets gezien, zo'n wedstrijd. Voornamelijk de eerste helft was zó slecht. Het was irritant, dramatisch, en die penalty's hoorden eigenlijk bij de wedstrijd." Pierre van Hooijdonk was het daarmee eens. "Het was gewoon vervelend om naar te kijken, het was echt niet leuk. Je hoopt op mooie momenten in zo'n wedstrijd, kansen, goals… Maar er gebeurde eigenlijk geen reet."

Volgens Van Hooijdonk zeggen de opstootjes ook veel over de voetballende kwaliteiten bij Ajax. "Als de kwaliteit hoog is en het spel goed, dan gebeurt dit niet. Maar tegen Feyenoord in de beker speelden ze ook zo. In 2019, toen Ajax heel Europa aan gort speelde, zag je dit niet. Dat was puur voetbal."