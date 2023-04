Van Polen tegen de wens van Schreuder in: 'Ga mijn kop eraf zuipen'

PEC Zwolle kan vrijdagavond promoveren naar de Eredivisie. Een jaar na de degradatie kan de formatie van Dick Schreuder zichzelf verzekeren van een seizoen voetballen op het hoogste niveau. Voor Bram van Polen, die eerder in 2012 al promoveerde met PEC Zwolle, reden voor een mooi feestje. Zodra het officieel is, gaat hij een aantal biertjes opentrekken.

Geheel op eigen wijze kondigt hij in het Algemeen Dagblad een leuk feestje aan met de supporters van PEC Zwolle, die hij vorig seizoen nog moest teleurstellen met de degradatie (“Mijn wereld stortte in”), wat ook bij hem zelf voor een gigantische deceptie zorgde. "Kijk, onze trainer Dick Schreuder – een pure vakman – heeft het niet graag dat ik het over bier drinken heb. Maar geloof me: wanneer die promotie bereikt is, ga ik mijn kop eraf zuipen. Samen met onze supporters, die ons in de KKD massaal zijn blijven steunen”, vertelt Van Polen.

De ervaren verdediger, die al zestien seizoenen het shirt draagt van PEC Zwolle, hoopt het clubrecord van Albert van Haar (488 duels voor PEC Zwolle, momenteel 474) te breken in het komende seizoen, waarin hij door wil bij de Blauwvingers. Winnen is goed voor het humeur bij PEC Zwolle na zware jaren in de Eredivisie merkte Van Polen, Maar hij is ook blij als de club weer terugkeert op het hoogste niveau.

Lees ook: Bij dit scenario promoveert PEC Zwolle vanavond al naar de Eredivisie



"TOP Oss-uit was serieus leuk om weer eens mee te maken. Maar heel eerlijk: met 13-0 winnen van FC Den Bosch voelt bijna niet meer als sport”, is de opvallende uitspraak van Van Polen, die sowieso een vreemde eend in de bijt is in de voetbalwereld, merkt hij. “Ik heb geen Instagram, geen Tiktok. Gewoon omdat ik er geen reet om geef, mezelf als product profileren via sociale media. En juist dat, het feit dat je niet bezig hoeft te zijn met wat anderen van je vinden, zorgt voor rust in je hoofd. Ik ben, denk ik, nog steeds de Bram die ik altijd ben geweest. Mezelf.”