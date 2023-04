Bij dit scenario promoveert PEC Zwolle vanavond al naar de Eredivisie

Het is al geruime tijd niet meer de vraag óf, maar wanneer PEC Zwolle een startbewijs voor het nieuwe seizoen van de Eredivisie definitief in handen heeft. De ploeg van trainer Dick Schreuder kan een terugkeer op het hoogste niveau vrijdagavond al bewerkstelligen, maar is daarvoor wel afhankelijk van de ontwikkelingen bij Almere City - Jong AZ.

PEC Zwolle degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie. De exit van het hoogste niveau kwam hard aan in Zwolle, maar lang de tijd om te treuren had de club niet. Het was er immers alles aan gelegen zo snel mogelijk terug te keren in de Eredivisie. Met het aanblijven van Schreuder als hoofdtrainer sloeg PEC Zwolle een belangrijke slag. Schreuder, het broertje van Alfred Schreuder, was er weliswaar niet in geslaagd de club te behoeden voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, maar het spel was er sinds zijn komst wel beter op geworden.

Dit seizoen staat er geen maat op PEC Zwolle. De ploeg van Schreuder gaat al tijden aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De voorsprong op nummer twee Heracles Almelo is vijf punten, terwijl nummer drie Almere City liefst zestien punten minder heeft. Met nog slechts zeven speelronden te gaan kan én mag het dus niet meer misgaan voor PEC Zwolle. Schreuder en zijn manschappen zouden vrijdagavond al het eerste feestje kunnen vieren.

Mocht PEC Zwolle zelf winnen bij FC Eindhoven en Almere City op eigen veld onderuit gaan tegen Jong AZ, is promotie naar de Eredivisie een feit. Het puntenverschil is in dat geval negentien en met na vanavond nog zes speelronden te gaan, kan Almere City dat niet meer rechtzetten. Mocht PEC Zwolle zich op bezoek bij FC Eindhoven al verzekeren van een terugkeer op het hoogste niveau, zal de club nog niet gehuldigd worden. De ploeg van Schreuder is erop gebrand er ook met het kampioenschap vandoor te gaan.