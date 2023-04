Voormalig enfant terrible haalt uit naar Mourinho: "Hij geeft niets om voetbal"

Antonio Cassano heeft keihard uitgehaald naar AS Roma-trainer José Mourinho. De inmiddels zestigjarige Portugees wordt in verband gebracht met een terugkeer bij Real Madrid, dat na het huidige seizoen mogelijk afscheid neemt van Carlo Ancelotti. Volgens Cassano doet De Koninklijke er juist goed aan om Mourinho links te laten liggen.

Cassano (40) stond tijdens zijn voetballoopbaan bekend als enfant terrible. De Italiaanse oud-spits weet waar hij het over heeft: hij diende tijdens zijn loopbaan zowel de kleuren van AS Roma (tussen 2001 en 2006) als die van Real (tussen 2006 en 2008). Op het YouTube-kanaal van zijn oud-collega Christian Vieri bespreekt Cassano het idee dat Real opnieuw bij Mourinho uit zou kunnen komen.

"Mourinho was een geweldige coach en een geweldige communicator", begint Cassano nog positief. "Maar vandaag de dag heeft hij voor mij niet meer het niveau om Real Madrid te trainen." Volgens Cassano heeft Mourinho niet langer het heilige vuur dat hij in zijn succesperiode bij onder meer Chelsea, Internazionale en Real eerder nog wél had. "Mourinho geeft niets om voetbal. Hij kan terug naar Real omdat Ancelotti naar Brazilië kan, maar dat is alleen om zijn status. Als ze een voetbaltrainer willen, dan bellen ze Mourinho niet", fulmineert Cassano.

Een trainer die wél de goedkeuring van Cassano kan wegdragen is Maurizio Sarri (SS Lazio). "Die houdt wél van voetbal en zijn werk, terwijl Mourinho dat niet doet", merkt hij op. "Sarri laat zijn team prachtig voetbal spelen, terwijl die ander waardeloos is."