FC Utrecht - Go Ahead Eagles op tv: hoe laat en op welke zender is de finale om Europees voetbal te zien?

De finale van de play-offs om Europees voetbal wordt zondag 26 mei afgewerkt. Wat staat er op het spel? Een felbegeerd ticket voor de derde voorronde in de Conference League. FC Utrecht neemt het in de eigen Galgenwaard op tegen het Go Ahead Eagles van trainer René Hake. De wedstrijd wordt live op televisie uitgezonden, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint FC Utrecht – Go Ahead Eagles?

FC Utrecht en Go Ahead Eagles trappen om 18.00 uur af in de Galgenwaard onder leiding van Allard Lindhout. Verlenging met penalty’s is natuurlijk een mogelijk scenario in de finale van de Europese play-offs.

Op welke zender wordt Utrecht – Go Ahead Eagles uitgezonden?

De finale tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt integraal op het open net van ESPN uitgezonden. De nabeschouwing van het duel is ook te volgen op het open net van ESPN.

NEC, FC Utrecht, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles staan momenteel op een plek die goed is voor play-offs om Europees voetbal aan het einde van het seizoen.