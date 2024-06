Perez zag matige Veerman: 'Maar zo belangrijk is hij niet voor Oranje'

Hoewel geen sterke wedstrijd speelde tegen Polen, moet de middenvelder van PSV volgens Kenneth Perez niet worden afgeschreven bij Oranje. Zijn rol moet echter ook weer niet groter worden gemaakt dan het is.

Tijdens EK-praat uit Kees Kwakman allereerst wat kritiek over Veerman. "Het waren drie, vier vrije ballen die hij eigenlijk inleverde. Bij die ene die hij over de zijlijn schoot, zag je ook dat hij zich schaamde", vertelt de analist terwijl hij zijn handen voor zijn ogen houdt. "Zo van: hoe kan ik deze bal verkeerd geven? Hij had ook nog twee keer dat hij Memphis inspeelde, waarbij je je afvroeg of hij dat wel moest doen."

Volgens Kwakman kan de 25-jarige middenvelder wat lering trekken uit zijn optreden tegen Polen. "Ik denk dat hij voor zichzelf moet leren van deze wedstrijd dat de mogelijkheden er niet lagen voor hem om belangrijk te zijn. Met zijn passing en ballen tussendoor. Dumfries werd aan banden gelegd, het gevaar van Nederland kwam vanaf links. Eigenlijk moet Veerman dan beseffen: wat er van mij vandaag gevraagd wordt, is die bal aan Gakpo geven en ondersteunend spelen. Maar hij wil natuurlijk altijd vanuit zijn passing belangrijk zijn en dat randje en het risico opzoeken."

Kenneth Perez vindt dat juist een belangrijk aspect aan het spel van Veerman. "Daardoor wordt hij natuurlijk opgesteld." De analist en oud-voetballer denkt dat we geduld moeten hebben met de international. "Je schrijft hem nu ook niet af, maar het leek niet of hij een klik had met zijn medespelers." Toch moeten we volgens Perez ook zijn rol niet overdrijven. "Zo belangrijk is hij natuurlijk niet voor het Nederlands elftal."

