'Leicester City wil Feyenoord-verdediger hebben en overweegt bod uit te brengen'

Leicester City zou geïnteresseerd zijn in Feyenoord-verdediger . The Foxes schijnen te overwegen om een bod uit te brengen op de Slowaakse verdediger, die momenteel voetbalt in de Nederlandse havenstad. Althans, zo meldt The Daily Mail. De Engelse krant weet ook dat Hancko gelinkt wordt aan Liverpool.

Arne Slot, de coach van Feyenoord, maakt na dit seizoen de overstap naar Liverpool, en daarom wordt Hancko ook gelinkt aan de Engelse grootmacht. Maar naar verluidt is Liverpool op zoek naar een jongere verdediger. Leicester City zou dus overwegen om een bod op Hancko uit te brengen.

De club uit The Midlands werd dit seizoen kampioen van de Championship en speelt komend seizoen dus op het hoogste niveau van Engeland, in de Premier League. Voor hoeveel miljoen Leicester Hancko wil inlijven is nog niet bekend, maar de kans dat Hancko sowieso vertrekt bij Feyenoord lijkt wel aanwezig te zijn.

