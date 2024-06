Gullit ziet duidelijke verschillen tussen zijn generatie en het huidige Oranje

Ruud Gullit denkt dat er bepaalde aspecten missen in het Nederlands elftal, die wel aanwezig waren in het Oranje van 1988, dat Europees kampioen werd. Een type Toni Kroos zou in het huidige elftal niet misstaan volgens de voetballegende.

Gullit schoof zondag aan bij beIN Sports en vertelde daar over wat hij van het huidige Nederlands elftal vindt. Allereerst heeft hij een tip voor Ronald Koeman. "We moeten de kids iets meer verantwoordelijkheid geven. Dan spelen ze met iets meer vrijheid." Gullit lijkt hiermee te doelen op de 21-jarige Xavi Simons.

Artikel gaat verder onder video

Ook ziet de oud-international verschillen tussen de huidige generatie en zijn eigen generatie. "Daarnaast zijn de spelers vandaag de dag te lief voor elkaar, dat stond ook al in de kranten. Als iemand een slechte pass geeft, krijgen ze een duimpje. Als ik een slechte pass aan Baresi gaf (verdediger waar Gullit bij AC Milan mee samenspeelde, red.), dan schreeuwde hij naar me. Dan zei hij: 'Wat doe je?' Daarom speelde hij op dat niveau. Die eindpass moet altijd goed zijn."

Gullit merkt op dat de balans in de selectie wat verschoven is. "Wat ook interessant is: op dit moment hebben we veel meer verdedigers die in de top spelen dan aanvallers, terwijl we altijd bekend hebben gestaan om onze spitsen, buitenspelers en middenvelders. Dat missen we nu wel. Simons kan een speler zijn voor de toekomst hij speelt goed bij Leipzig. Een goede speler en dribbelaar, hij is creatief." De karakters van de Oranje-spelers zijn ook niet optimaal, zo stelt de legende van AC Milan. "We missen persoonlijkheden. Maar volgens mij hebben meerdere selecties dat probleem. Duitsland kende dat probleem ook. Wie namen ze terug? Kroos. Dat is een persoonlijkheid. Dat heb je nodig. Toch kunnen we op zich ver komen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.