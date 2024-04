David Hancko komt met spijkerharde woorden na optreden van Feyenoord in Volendam

Feyenoord kwam donderdagavond niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij FC Volendam. Na afloop van het duel heerst er binnen het Rotterdamse kamp vooral teleurstelling over het vertoonde spel, zo ook bij .

“Volendam speelde erg goed en wisten precies wat ze moesten doen”, begint Hancko op de persconferentie na afloop van de wedstrijd. “Dit soort wedstrijden gaan om onszelf en vandaag hebben we onszelf niet laten zien zoals we dat moeten doen. Als je een Feyenoord-shirt wil dragen, mag je niet zo presteren", is Hancko duidelijk. Het zijn harde worden van de verdediger voor zijn eigen ploeg, die donderdagavond door de ondergrens zakte in het KRAS Stadion.

Artikel gaat verder onder video

De Slowaak weet niet zo goed waardoor het komt dat Feyenoord zo zwak speelde. “Dat is moeilijk om zo snel na de wedstrijd te zeggen. Zij streden hard en haalden het tempo uit de wedstrijd, maar dat mogen voor ons geen excuses zijn”, is de verdediger kritisch op zijn ploeg. “Na de wedstrijd zei de trainer dat het prima is om soms een slechte dag te hebben aan de bal, maar ook zonder bal maakten we geen tempo en liepen we niet hard genoeg. Wat we normaal doen, lieten we vandaag niet zien.”

Uiteindelijk legde Feyenoord in het tweede bedrijf beter spel op de mat, maar wist de ploeg van Arne Slot de Volendamse defensie niet te doorbreken. “Richting het einde van de wedstrijd voelden we misschien de urgentie. We moesten meer risico nemen en te proberen te scoren”, verklaart Hancko. “De eerste helft was traag en we namen geen initiatief. Eerst stonden we twee-tegen-één op het middenveld, maar waren we in sommige situaties te langzaam en konden zij de ruimtes goed dichthouden. Vervolgens spelen we één-tegen-één en moeten we karakter tonen om harder dan hen te rennen. We creëerden wel kansen, maar we konden helaas niet scoren.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord grijpt mis: ‘Hij is onbetaalbaar geworden, volgend jaar speelt hij bij een topclub’

Süleyman Öztürk voorspelt: 'Vanaf volgend seizoen gaan we hem bij een topclub zien. Hij gaat een transfer maken, dat kan niet anders.'