Daad bij woord: tribunes lopen massaal leeg na racistische actie in MLS

In Nederland wordt er vaak gesteld dat een ploeg van het veld moet stappen bij een geval van racisme. In Amerika is in dat kader een ijzersterk voorbeeld tegen racisme gegeven door de supporters van de New York Red Bulls. Drie supportersgroepen vonden de uitgesproken straf voor Dante Vanzeir veel te licht en lieten dat blijken.

Zij meldden zich weliswaar gewoon in het stadion voor het duel met Houston Dynamo, maar nog voor de aftrap werd genomen, stroomden de vakken waarin de Viking Army, Empire Supporters Club en Torcida 96 zaten, volledig leeg. De fans keerden niet meer terug en riepen op tot een hogere straf voor Vanzeir, die zich richting San Jose Earthquakes-aanvaller Jeremy Ebobisse racistisch had uitgelaten. Ook tijdens het duel werd er gezongen tegen de voetballer, door de fans die nog wel in het stadion achterbleven.

Zijn racistische uitspraken in het algemeen (het bleek niet specifiek gericht tegen Ebobisse) hebben voor afkeer gezorgd bij zijn eigen supporters. In Amerika is een zero-tolerantiebeleid en dat is door de club niet uitgevoerd. Zij gaven namelijk slechts een schorsing van zes wedstrijden aan de Belg, in plaats van hem te ontslaan. Daardoor willen de fans niet alleen af van Vanzeir, maar ook van coach Gerhard Struber, die niet goed zou hebben gehandeld.

Welke acties de club nog gaat ondernemen, is nog niet bekend. Wel zal deze actie van de supporters, die uiteindelijk twee goals misten (1-1) in het duel, een heel duidelijk signaal afgeven aan de clubleiding. Zelfs als Vanzeir gehandhaafd blijft door de club, zal hij nooit meer steun van de eigen supporters hoeven te verwachten. Daarmee lijkt het avontuur voor de 25-jarige Belg die bezig was aan zijn eerste seizoen alweer razendsnel voorbij. Eerder overkwam Ron Jans iets soortgelijks: hij stapte uiteindelijk zelf op, omdat hij een liedje zong met het N-woord erin. Dat is in Amerika uiterst ongebruikelijk voor mensen met een lichte huidskleur.

The South Ward leaving Red Bull Arena following the kickoff whistle. Protesting against Dante Vanzeir only being suspended six games and the actions of Red Bulls head coach Gerhard Struber.



cc: @VikingArmy_SC @Torcida_96 @EmpireSC #RBNYvHOU I #RBNY | #NYCSN pic.twitter.com/4gWqYxCBrS — Michael Battista (@MichaelBattista) April 16, 2023