Zetten AZ en Feyenoord een eerste stap in de richting van de halve finale?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 13 april.





Wedstrijden



Feyenoord - AS Roma (18.45 uur)

De Europese voetbalavond begint met een replay van de Conference League-finale van vorig seizoen. Amper elf maanden na de verloren eindstrijd in Tirana staat Feyenoord, nu in de kwartfinale van de Europa League, opnieuw tegenover het AS Roma van José Mourinho. Vooral aan de kant van de Rotterdammers is er veel veranderd in de tussentijd; liefst zeven van de elf basisspelers in Tirana verlieten Feyenoord afgelopen zomer. Toch maakte het vernieuwde Feyenoord dit seizoen opnieuw indruk in Europa, met als voorlopig hoogtepunt de slachtpartij tegen Shakhtar Donetsk, dat in de achtste finale met 7-1 klop kreeg in De Kuip. Is het sterk gerenoveerde elftal van Arne Slot dit jaar wél opgewassen tegen de Romeinen, waar voormalig Feyenoorder Georginio Wijnaldum in de basis wordt verwacht?

Artikel gaat verder onder video

Anderlecht - AZ (21.00 uur)

Zodra het laatste fluitsignaal in De Kuip geklonken heeft, schakelen we direct door naar Brussel. AZ begint daar aan de dubbele confrontatie in de kwartfinale van de Conference League met een uitwedstrijd tegen het Anderlecht van de Nederlandse doelman Bart Verbruggen. De Alkmaarders verkeren in een kleine vormdip; sinds de thuiswedstrijd tegen SS Lazio op 16 maart heeft het elftal van Pascal Jansen drie wedstrijden op rij niet weten te winnen in de Eredivisie. Jansen zal dan ook hopen dat ploeg vanavond weer piekt zoals dat ook gebeurde tegen Lazio. Opsteker vormt de terugkeer van Jesper Karlsson. De Zweed moest het verloren competitieduel met Sparta van afgelopen zaterdag laten schieten, maar keert tegen de nummer negen van de Belgische Jupiler Pro League terug in de wedstrijdselectie.

Manchester United - Sevilla (21.00 uur)

Erik ten Hag begint met zijn Manchester United in de kwartfinale van de Europa League met een thuisduel tegen Sevilla. Met de zesvoudig winnaar van de Europa League en voorloper UEFA Cup treft Ten Hag alweer zijn vierde (!) Spaanse tegenstander van het seizoen. In de groepsfase stond hij twee keer tegenover Real Sociedad, in de tussenronde rekende United af met FC Barcelona, waarna in de achtste finale twee keer werd gewonnen van Sevilla's stadgenoot Real Betis. Ten Hag zal vanavond moeten improviseren in zijn voorhoede: clubtopscorer Marcus Rashford ligt er voorlopig uit met een hamstringblessure. Dat zou kunnen betekenen dat Wout Weghorst na twee reservebeurten terugkeert in het elftal, al lijkt Anthony Martial de beste papieren te hebben voor een basisplaats op Old Trafford.

Voetbal op tv

18.45 uur: Feyenoord – AS Roma, Veronica - live verslag van deze wedstrijd in de Europa League

18.45 uur: K.A.A. Gent – West Ham United, ESPN, live verslag van deze wedstrijd in de Conference League

21.00 uur: Anderlecht – AZ, Veronica, live verslag van deze wedstrijd in de Conference League

21.00 uur: Bayer 04 Leverkusen – Union St. Gilloise, ESPN 4, live verslag van deze wedstrijd in de Europa League

21.00 uur: Juventus – Sporting Portugal, ESPN 3, live verslag van deze wedstrijd in de Europa League

21.00 uur: Manchester United – Sevilla, ESPN, live verslag van deze wedstrijd in de Europa League