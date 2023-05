Ajax ziet talentvolle verdediger na vier jaar voor buitenlands avontuur kiezen

Juwensley Onstein (15) gaat de jeugdopleiding van Ajax na vier seizoenen verlaten. Dat heeft de talentvolle verdediger met een bericht op Instagram laten weten. Volgens Ajax Showtime kiest de oud-speler van Vitesse voor een buitenlands avontuur.

Onstein kwam in 2019 over uit Arnhem en groeide in Amsterdam uit tot jeugdinternational; in februari van dit jaar maakte hij zijn debuut in Nederland Onder-16. Ook droeg hij bij Ajax meermaals de aanvoerdersband en werd hij volgens Ajax Showtime gezien als "een sterkhouder van zijn lichting." De club wilde dan ook graag door met de linkspoot, die deze zomer door zou moeten stromen naar de Onder-17.

Die mogelijkheid laat Onstein volgens de site echter liggen omdat hij buiten Nederland een grotere stap zou kunnen maken. "Bij twee geïnteresseerde clubs kan Onstein deze zomer direct aansluiten bij de beloftenploeg", zo weet het te melden. Concrete namen worden niet genoemd, maar er zou interesse bestaan vanuit Portugal, Duitsland, Italië en België.

In zijn bericht op Instagram geeft Onstein nog niets prijs over zijn volgende club. "Ik heb besloten Ajax te gaan verlaten. Ik wil de club, mijn teamgenoten en trainers op De Toekomst bedanken voor de vier prachtige jaren", schrijft hij. "Ik maak me nu op voor het volgende hoofdstuk in mijn loopbaan. Ik hou jullie op de hoogte", besluit Onstein.