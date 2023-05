AZ wil eerste stap richting historische finale zetten en kan Nederlands getint Leverkusen Mourinho verslaan?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 11 mei.

Wedstrijden

West Ham United - AZ (21.00 uur)

AZ is nog twee wedstrijden verwijderd van een enorme stunt in Europa. De ploeg van trainer Pascal Jansen kent een geweldig seizoen in de Conference League en hoopt via West Ham United de finale van dat toernooi te halen. De nummer vijftien van de Premier League is echter een sterke tegenstander met bekende spelers als Declan Rice, Jarrod Bowen en Michail Antonio. AZ liet eerder al zien te kunnen stunten. Zo werd het Italiaanse Lazio in de achtste finales van Conference League al uitgeschakeld door de Alkmaarders.

AS Roma - Bayer Leverkusen (21.00 uur)

Natuurlijk hadden we graag gezien dat Feyenoord het in de halve finale van de Europa League op moest nemen tegen Bayer Leverkusen. De Rotterdammers verloren echter van Roma, dat nu in eigen huis tegen Bayer Leverkusen speelt. Er gaan hoe dan ook Nederlanders in actie komen tijdens deze wedstrijd. Bij Roma staan Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp onder contract, terwijl er liefst vier Nederlanders bij Leverkusen spelen. Dat zijn Jeremie Frimpong, Mitchel Bakker, Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah.

Juventus - Sevilla (21.00 uur)

De andere halve finale van de Europa League gaat tussen Juventus en Sevilla. Met name de aanwezigheid van die tweede club is opvallend. Terwijl Sevilla in Spanje kwakkelt, zijn de prestaties in Europa uitstekend. Zo werd er gewonnen van PSV en vervolgens bleek Manchester United ook niet in staat om de werkgever van Karim Rekik te vloeren. Juventus zal dus zeker op zijn hoede zijn voor de huidige nummer elf van LaLiga. De grootmacht uit Turijn is zelf overigens goed in vorm en staat tweede in de Serie A.

Fiorentina - FC Basel (21.00 uur)

Mocht AZ erin slagen om de finale van de Conference League te bereiken, dan wacht een ontmoeting met Fiorentina of FC Basel. Daar zijn ook wat oude bekenden van de partij. Aan de zijde van de Italianen is Sofyan Amrabat een belangrijke schakel. Hij lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken in het shirt van de club in Florence. Bij de tegenstander is ex-Feyenoorder Wouter Burger basisspeler. Beide ploegen kunnen de eindzege in de Conference League goed gebruiken in de jacht op Europees voetbal voor komend seizoen.

Voetbal op tv

21.00 uur West Ham United - AZ, ESPN & Veronica - live verslag van deze wedstrijd in de Conference League

21.00 uur AS Roma - Bayer Leverkusen, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Europa League

21.00 uur Juventus - Sevilla, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Europa League

21.00 uur Fiorentina - FC Basel, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Conference League