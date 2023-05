Derksen ziet opvolger: 'Je bent denk ik de enige in Nederland'

Deze week verlengde Johan Derksen zijn contract tot medio 2025, maar ooit komt er ook een einde van het tijdperk bij Vandaag Inside voor de 74-jarige oud-voetballer. De inwoner van Grolloo denkt dat Rutger Castricum hem tegen die tijd wel eens kan vervangen.

Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee werken al jarenlang samen en ondanks de contractverlenging moet er ooit iemand de 74-jarige oud-columnist vervangen bij Vandaag Inside. “Dat is niet omdat je naast me zit maar ik denk dat jij (Rutger van Castricum, red) dat zou kunnen”, vertelt Derksen bij Taxi Castricum. “Ik denk dat jij de enige bent in Nederland die dat kan. Je hebt iets meer innerlijk fatsoen dan ik. Je bent ook iets minder genadeloos in je uitspraken, maar bent snel en je hebt de juiste humor.”

Om Derksen op te volgen moet je wel een dikke huid hebben. “Je moet tegen een stootje kunnen. Ik zit niet op social media, want mijn dochter zegt altijd: lees het ook maar niet. Dat is de tip. En de volgende tip is dan dat je meteen van dat hongerloon bij de publieke omroep af bent.”

Voorlopig ligt Derksen nog vast tot medio 2025 en is er nog geen reden om afscheid te nemen. “Omdat ik bang ben dat als ik ermee stop, ik een oude man ben. Ik ben in principe een oude man, maar in zo’n dorp waar ik woon, hebben mijn leeftijdsgenoten één keer in de veertien dagen in het dorpshuis een stamppotmaaltijd met z’n allen. Dat schijnt heel gezellig te zijn, alleen zal ik er alles aan doen om daar nooit te hoeven verschijnen.”