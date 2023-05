'FC Twente aast op dubbelslag in Amsterdam: Regeer als mogelijke vervanger van Zerrouki'

Youri Regeer is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden als speler van Ajax. Volgens het Algemeen Dagblad heeft FC Twente ‘concrete’ interesse in de vleugelverdediger en zou het hem komende zomer graag willen overnemen van de Amsterdammers.

Regeer verruilde de jeugdopleiding van ADO Den Haag in de zomer van 2017 voor die van Ajax. Hij maakte in het afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht en kwam onder leiding van Erik ten Hag tot vijf optredens. Dit seizoen kwam hij vooralsnog pas drie keer in actie voor het eerste elftal. Regeer moet het voornamelijk doen met wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Grote vraag of hij daar volgend seizoen ook nog genoegen mee neemt.

FC Twente zou hem een kans in de Eredivisie willen bieden. Volgens het AD hebben de Tukkers zich vorige maand in Amsterdam gemeld voor Regeer. De 19-jarige Regeer speelt bij Ajax zijn wedstrijden vooral als vleugelverdediger, maar kan ook op het middenveld uit de voeten. ‘Twente ziet hem daarmee als optie om de door Feyenoord begeerde Ramiz Zerrouki te vervangen’, schrijft het AD. Van een akkoord tussen Ajax en FC Twente is nog geen sprake.

Salah-Eddine

De huidige nummer zes van de Eredivisie heeft in de persoon van Anass Salah-Eddine al een Ajacied onder contract. FC Twente nam de linkspoot afgelopen zomer op huurbasis over van Ajax. Salah-Eddine heeft zich in de tweede seizoenshelft van een goede kant laten zien, waardoor FC Twente een langer verblijf wel ziet zitten. Het AD meldt dat Salah-Eddine in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in eerste instantie aansluit bij Ajax, waar hij voor zijn kans zal willen gaan.

Dat geldt ook voor Mohamed Daramy. De vleugelspeler kwam in de zomer van 2021 voor veel geld over van FC Kopenhangen, maar keerde na een teleurstellend debuutseizoen op huurbasis terug naar Denemarken.