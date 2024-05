Ajax-speler rekent hard af met eigen supporters: 'Krijg allemaal de pleuris, dat dacht ik toen'

heeft in gesprek met de Amsterdamse zender AT5 teruggeblikt op de periode waarin hij uitgefloten werd door het publiek van de nummer vijf van de Eredivisie. Taylor was dit seizoen regelmatig het mikpunt van supporters van Ajax, waar hij naar eigen zeggen niets van begreep.

In gesprek met AT5 blikt Taylor terug op de periode waarin hij regelmatig luidkeels werd uitgefloten in de Johan Cruijff ArenA. De 21-jarige voetballer zou zoiets, als hij zelf supporter was geweest, niet in zijn hoofd hebben gehaald. "Waarom ik werd uitgefloten, dat weet ik niet", geeft Taylor toe. "Als ik supporter was geweest, zou ik nooit mijn spelers uitfluiten. Ik weet wat het met een jongen doet. Als iemand gaat fluiten, ga je er niet beter van spelen. Niet alleen in mijn geval, maar in het algemeen", vertelt Taylor, die wel benadrukt dat hij begrijpt dat supporters op een bepaalde manier hun frustratie willen uiten.

De talentvolle middenvelder van de Amsterdammers geeft aan dat hij het uiten van frustratie, door middel van het uitfluiten van eigen spelers, niet kan waarderen: "Toen het bij mij gebeurde, dacht ik: Krijg allemaal maar de pleuris, nu doe ik wat ik zelf wil", geeft Taylor aan. Die instelling heeft hem geholpen, zo heeft hij in de afgelopen maanden ervaren: "Sindsdien ben ik veel vrijer gaan voetballen. Ik weet wat ik kan en wat ik doe op het veld. Ik speel voor het team en ook voor de supporters. Als je mij uitfluit, noem ik je ook geen supporter", benadrukt de Ajacied. Met de jongens van de F-Side heb ik een aantal keer gesproken. Voor die mensen voetbal ik met heel veel liefde", sluit hij af.

Dat het seizoen bij Ajax niet loopt zoals het moet en Taylor zelf problemen kende aangezien hij de kop van jut was bij het Ajax-publiek, zorgt er niet voor dat de 21-jarige voetballer minder plezier heeft in het spelletje: "Als het slecht gaat, is het nog steeds leuk, maar mensen onderschatten wel eens hoe het dan is. Dan kan het echt wel lastig zijn", geeft Taylor tot slot eerlijk toe tegenover AT5.