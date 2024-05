Francesco Farioli reageert voor het eerst op overgang naar Ajax: 'Er is een hoop werk te doen'

Francesco Farioli is de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, zo hebben de Amsterdammers donderdagavond bekendgemaakt op de officiële clubkanalen. De Italiaan komt over van OGC Nice en is content met de overstap naar de Johan Cruijff ArenA, zo laat hij weten in een eerste reactie.

“Ik ben erg blij om hier in Amsterdam te zijn, samen met de andere stafleden gaan wij ons vol overgave inzetten. We willen terug naar de basis en ons verbinden met hetgeen waar Ajax voor staat. Ook willen we nieuwe energie brengen met een positieve manier van werken en denken”, is de eerste reactie van de pas 35-jarige oefenmeester.

Artikel gaat verder onder video

“Ik ben mij bewust van het feit dat er een hoop werk te doen is, maar we zijn al begonnen met de voorbereiding. We willen geen tijd verliezen en ons nu al klaarmaken voor de start van het seizoen, om Ajax terug te brengen naar de plek waar het hoort”, gaat hij verder.

Ook algemeen directeur Alex Kroes is blij met de komst van de opvolger van John van ’t Schip. “Francesco is een trainer die gepassioneerd met zijn vak bezig is, die alles tot in detail doordenkt en zijn gedachten goed kan overbrengen op zijn ploeg. Wij zijn erg enthousiast geworden door de gesprekken die we met hem voerden. Maar ook door de informatie die we voor die tijd al over hem verzameld hadden. Bijvoorbeeld over zijn werkwijze en zijn denkwijze over voetballen. Je ziet zijn manier van werken en denken goed terug in zijn trainingen en tijdens wedstrijden. Uit alles blijkt dat Francesco een intelligente man is die goed met mensen om kan gaan en dat is ook een heel belangrijk onderdeel van het vak. Al met al zijn wij ervan overtuigd dat hij bij Ajax past”, zegt hij.

