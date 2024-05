Kogel door de kerk: Francesco Farioli is de nieuwe trainer van Ajax

Francesco Farioli wordt de nieuwe coach van Ajax. Het hing al langer in de lucht, maar donderdagavond zijn de geruchten dan ook bevestigd: de Italiaan maakt de overstap van Nice naar Amsterdam, zo bevestigt Ajax op de officiële kanalen.

Er is de afgelopen weken veel geschreven over Farioli, waarbij bijvoorbeeld zijn leeftijd vaak onderwerp van gesprek was. De 35-jarige komt als coach eigenlijk nog maar net kijken. Drie geleden begon hij bij zijn eerste baan als hoofdtrainer, bij het Turkse Karagümrûk. Ruim een halfjaar later maakte hij de binnenlandse overstap naar Alanyaspor, waarna OGC Nice afgelopen zomer de transfer wel aandurfde.

Artikel gaat verder onder video

Met de Franse ploeg boekte hij zichtbaar progressie: na een negende plek in 2022/2023 eindige Nice dit seizoen op de vijfde stek. Vooral de defensieve zekerheid, iets wat Ajax de laatste twaalf maanden zo vaak miste, viel op in Frankrijk. Met 29 tegendoelpunten in 34 wedstrijden hadden Farioli en Nice de beste defensie van de Ligue 1, al moet gezegd worden dat de Zuid-Franse club verdedigend ook in de seizoenen ervoor al sterk was.

Met Farioli heeft Ajax de opvolger van John van ’t Schip binnen. Woensdag werd er al een mondeling akkoord bereikt tussen de Italiaan en de club, donderdag werd Farioli in Amsterdam gesignaleerd. Farioli tekent tot 2027 en neemt assistenten Daniele Cavalletto en Felipe Sanches Mateos mee naar de Johan Cruijff ArenA. Ook Dave Vos maakt de overstap van Jong Ajax naar de hoofdmacht. Eerder werd ook al bekend dat Jelle ten Rouwelaar de keeperstrainer wordt van Ajax 1. Ajax betaalt naar verluidt een bedrag van 1,25 miljoen voor de trainer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Te gek voor woorden als hij de nieuwe trainer van Ajax wordt'

Johan Derksen noemt het in Vandaag Inside 'te gek voor woorden' dat de Italiaan Francesco Farioli mogelijk de nieuwe trainer van Ajax wordt.