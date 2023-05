Feyenoord gaat de Champions League in: miljoenen stromen binnen, pot 1 lonkt

Feyenoord heeft zich zondag op overtuigende wijze gekroond tot kampioen van Nederland. De ploeg van trainer Arne Slot had nog slechts één overwinning nodig om kampioen te worden en boekte die tegen Go Ahead Eagles. Daardoor is Feyenoord zeker van deelname aan de groepsfase van de Champions League. Komende week wordt ook duidelijk of de Rotterdammers nog kans maken om in pot 1 terecht te komen.

Pot 1

Feyenoord had lang twee mogelijkheden om zich te verzekeren van een plek in pot 1 bij de loting voor de groepsfase van de Champions League. De Rotterdammers plaatsten zich voor de winterstop als groepswinnaar voor de achtste finale van de Europa League, rekenden daarin af met Shakhtar Donetsk en leken vorige maand hard op weg zich ten koste van AS Roma te plaatsen voor de kwartfinale. De Romeinen sloegen echter laat toe en knokten Feyenoord uiteindelijk uit de Europa League. Daardoor kon er een streep door de eerste route richting pot 1: winst van de Europa League.



Maar gelukkig voor de ploeg van Slot is er dus nóg een mogelijkheid. Daarbij is Feyenoord wel afhankelijk van Manchester City. De formatie van Josep Guardiola is de enige die zich in eigen land tot kampioen kan kronen én er met de eindzege van de Champions League vandoor kan gaan. Of Guardiola inderdaad in de race blijft voor zijn eerste Champions League-winst met Manchester City weten we woensdagavond. Dan spelen de Engelsen de return tegen Real Madrid in de halve finale van het miljardenbal. Het eerste duel eindigde in 1-1. Real Madrid, maar ook AC Milan en Inter - de andere halve finalisten - kunnen in eigen land geen kampioen worden. Dat is, naast de eindzege van de Champions League een vereiste, wil Feyenoord bij de loting in pot 1 terecht komen.



Mocht het Manchester City niet lukken om landskampioen te worden én de Champions League te winnen, dan kan Feyenoord pot 1 uit zijn hoofd zetten. De kampioen van Nederland komt dan in pot 3 of 4 terecht. Dat is afhankelijk van de positie op club coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Feyenoord bezet momenteel plek 35.

Flink wat geld naar Rotterdam

Waar de Rotterdammers wél al zeker van zijn, is een enorme zak met geld. De Stadionclub moest na afloop van vorig seizoen een groot aantal spelers verkopen om de financiën een boost te geven, maar die boost krijgt het nu vanuit de Champions League. Dit seizoen bedroeg de startpremie voor iedere club in de groepsfase van het miljardenbal 15,64 miljoen euro. Bovendien ontvangt iedere deelnemende club ook een coëfficiëntenpremie. Die is gebaseerd op de UEFA-ranking van de afgelopen tien jaar. De UEFA verdeelde vorig jaar op basis van die ranglijst in totaal 600,6 miljoen euro, verdeeld over 528 aandelen. De club die aan kop gaat krijgt 32 aandelen, de nummer twee 31 aandelen, enzovoorts. Elk aandeel was vorig jaar 1,137 miljoen euro waard.

Daar blijft het niet bij, want Feyenoord kan ook nog rekenen op inkomsten uit de marketpool. Hoe hoog de definitieve inkomsten daaruit zijn, is (mogelijk) afhankelijk van PSV. De Eindhovenaren bezetten momenteel de tweede plek en zijn hard op weg zich te plaatsen voor de voorronde van de Champions League. Doordat PSV zich begin dit seizoen niet wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi, kon Ajax negentig procent van de marketpool tegemoet zien. Dat kwam neer op 2,7 miljoen euro. En dan is er ook nog de kaartverkoop bij thuiswedstrijden… Kortom, Feyenoord kan zich flink in de handen wrijven.