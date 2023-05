'Feyenoord laat Slot alleen voor Nagelsmann-achtig bedrag naar Spurs vertrekken'

Feyenoord-directeur Dennis Te Kloese heeft aanstaande woensdag een onderhoud met Rafaela Pimenta, de zaakwaarnemer van succestrainer Arne Slot. Het voornaamste onderwerp van gesprek zal de interesse van Tottenham Hotspur in de oefenmeester zijn. Volgens het Algemeen Dagblad zal de Engelse club ver moeten gaan om het huwelijk tussen club en trainer tot een vroegtijdig einde te brengen.

Het contract van Slot in Rotterdam-Zuid loopt na het huidige seizoen nog twee jaar door. "Slot heeft pas voor na de zomer van 2024 een clausule in zijn verbintenis staan die hem voor een vastgesteld bedrag een vrijgeleide kan geven naar een topclub in een grote competitie", schrijft de krant. Dit jaar kan Feyenoord dus zo hoog in de boom gaan zitten als het wil, mocht een club zich melden voor de man die de club dit seizoen naar de landstitel wist te leiden.

Potter en Nagelsmann

Te Kloese heeft dus een sterke onderhandelingspositie en is niet van plan water bij de wijn te doen, zo schrijft de krant. "Feyenoord zal zich woensdag, als Pimenta de vertrekwens van Slot mondeling komt toelichten, volgens goed ingevoerde bronnen keihard opstellen", zo valt te lezen. De afkoopsommen die Chelsea en Bayern München de afgelopen tijd neertelden voor Graham Potter (18 miljoen euro) en Julian Nagelsmann (25 miljoen euro), gelden als richtlijn volgens het AD. "In de Kuip vinden ze Slot de Nederlandse Nagelsmann en dus zal, als het aan de beleidsbepalers van de landskampioen ligt, een eventuele afkoopsom ook op dat niveau moeten liggen."

Samenwerking

Slot is, zoals bekend, niet de enige Feyenoorder die zich in de warme belangstelling van the Spurs mag verheugen. Te Kloese zelf legde al een aanbieding om als technisch directeur aan de slag te gaan in Londen naast zich neer. Ook aanvoerder Orkun Kökçü komt voor op het verlanglijstje van de club. Te Kloese zou wel in gesprek zijn met de huidige nummer acht van de Premier League "over een vorm van samenwerking tussen beide clubs."