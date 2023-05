Groot nieuws over Julian Nagelsmann kan gevolgen hebben voor Arne Slot

Julian Nagelsmann lijkt niet de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur te worden. Onder meer Sky Sports, de BBC en de doorgaans goed ingevoerde journalist Fabrizio Romano melden dat Nagelsmann niet meer serieus in beeld is.

Nagelsmann, clubloos sinds zijn ontslag bij Bayern München in maart, wilde alleen bij Tottenham aan de slag als een nieuwe sportief directeur aangesteld zou worden die zijn plannen steunt. Op dit moment zijn er geen plannen om de gesprekken met Nagelsmann weer op te pakken en zoekt Tottenham verder naar een definitieve opvolger van de ontslagen Antonio Conte.

Volgens journalist Guillem Balague is Brighton & Hove Albion-manager Roberto De Zerbi benaderd door Tottenham, terwijl ook Burnley-trainer Vincent Kompany wordt genoemd als optie. Verder is bekend dat Tottenham de naam van de succesvolle Feyenoord-trainer Arne Slot op zijn kandidatenlijst heeft staan.

