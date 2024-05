Steven Bergwijn schiet Ajax Europa in met hattrick tegen Almere City

Ajax heeft zich zondagmiddag verzekerd van de vijfde plaats in de Eredivisie en daarmee van Europees voetbal. De Amsterdammers wonnen dankzij een hattrick van Steven Bergwijn met 3-0 van Almere City. Concurrent NEC wist niet te winnen van Feyenoord en kan Ajax daardoor niet meer inhalen.

Ajax kende een vrij gemakkelijke eerste helft. Er werden weinig kansen gecreëerd, maar er werden veel doelpunten gemaakt door de Amsterdammers en met name door één man: Bergwijn. In de 29e minuut opende de buitenspeler het duel met een doelpunt. De Oranje-international ging de combinatie aan met Brian Brobbey en schoot de bal daarna keihard in de rechterhoek.

Artikel gaat verder onder video

Nog geen vijf minuten later was het weer raak en weer stond Bergwijn op het scoreformulier. Een corner van Ajax werd weggekopt door de defensie van Almere City en de oud-speler van onder meer Tottenham Hotspur nam de bal gelijk op de slof en schoot langs heel wat benen van de Almeerse verdediging raak door het midden. Keeper Nordin Bakker had weinig zicht op deze poging. In de 38e minuut maakte de aanvoerder zijn hattrick compleet met een solo vanaf net over de middenlijn. Met een solo werd de verdediging van de ploeg van Alex Pastoor afgetroefd en de bal werd in de linkerhoek binnengeschoten.

Kort na rust leek Almere City wat terug te doen in de wedstrijd, maar het was toch buitenspel voor Kornelius Normann Hansen. De spits gaf af op José Pascual, die binnenschoot, maar dat feest ging niet door. Qua gevaar bleef het daar ook wel een beetje bij de tweede helft. Beide ploegen konden weinig creëren en alleen invaller Branco van den Boomen had nog een goede mogelijk op 4-0 voor Ajax, maar zijn poging ging voorlangs. De tien minuten waarin Bergwijn drie keer scoorde, waren uiteindelijk genoeg voor Ajax om de drie punten binnen te slepen.