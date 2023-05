In de schaduw van Napoli, maar AC Milan of Internazionale haalt de Champions League-finale

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 10 mei.





Wedstrijden

AC Milan - Internazionale (21.00 uur)

De traditioneel grote clubs uit Milaan staat nationaal dit seizoen in de schaduw van Napoli, maar een van hen gaat de Champions League-finale spelen. De clubs staan tegenover elkaar in de halve finale van het miljardenbal. Tweemaal een gelijkwaardige Derby della Madonnina, aangezien de uitdoelpuntenregel al een tijdje niet meer bestaat. De drie eerdere ontmoetingen dit seizoen waren verdeeld: tweemaal won Inter, eenmaal won AC Milan. Wie trekt er vanavond aan het langste eind?

Voetbal op tv

21.00 uur: AC Milan - Internazionale, RTL 7, live verslag van het duel in de Champions League

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS 6, talkshow over onder meer voetbal