Jan Streuer blijft langer bij FC Twente: 'Ik werk hier met veel plezier'

Jan Streuer blijft wat langer verbonden aan FC Twente. De technisch directeur wordt per 1 juli opgevolgd door Arnold Bruggink, maar blijft minstens tot 1 september aan zijn zijde werken. Dat maakt Twente maandagmiddag bekend via de clubsite.

Bruggink heeft aangegeven graag te zien dat Streuer aanblijft tot het eind van de zomerse transferperiode. Aan dat verzoek geeft de 72-jarige bestuurder nu gehoor. "Zoals iedereen weet heb ik het heel goed naar mijn zin bij FC Twente en werk ik met veel plezier met de mensen binnen de club", legt Streuer uit.

"Arnold en ik werken vanaf zijn eerste werkdag heel prettig samen, we hebben een goede klik. Er is veel te doen bij de club; met name als het gaat om transfers is het en blijft het een drukke tijd. Ik ben graag bereid - in ieder geval tot aan het sluiten van de transferwindow op 1 september - mij in te blijven zetten voor FC Twente."