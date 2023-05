Kieft: 'Een totaal overgewaardeerde speler, hij betekent niks voor Ajax'

Wim Kieft vindt Mohammed Kudus 'totaal overgewaardeerd'. De middenvelder geldt als een van de spelers bij Ajax die een hoge transferwaarde vertegenwoordigt, maar laat volgens Kieft te weinig zien op het veld.

"Ik vind dat een totaal overgewaardeerde speler, als ik heel eerlijk mag zijn", zegt Kieft maandagavond bij Veronica Offside. "Wat heeft hij nou tot nu toe voor Ajax betekend? Eigenlijk nog helemaal niks. Hij heeft nog een paar jaar nodig om beter te worden." Wesley Sneijder ziet in Kudus een speler die 'heel belangrijk kan zijn voor Ajax', maar constateert ook: "Sinds de verloren Klassieker gaat het bergafwaarts met hem."

Het is de vraag of Kudus volgend seizoen nog voor Ajax speelt. De club kan de inkomsten van een transfer in ieder geval goed gebruiken, denkt Sneijder. Hij voorspelt immers financiële zorgen door het vermoedelijke mislopen van de Champions League. "Ik hoorde van de week dat ze vijftig miljoen euro per jaar moeten betalen aan salarissen van de selectie. Dat komt nu niet meer binnen."

"En ze gaan niet makkelijk spelers verkopen", verwacht de oud-middenvelder. "Ajax moet misschien van acht of negen spelers afscheid nemen. Dat moet je opvullen met kwaliteit, wil je snel weer aanhaken. Ik denk dat ze dat op een andere manier gaan doen, misschien met de jeugd."