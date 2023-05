‘Lionel Messi heeft naast FC Barcelona en Saoedi-Arabië nóg meer opties’

Waar ligt de toekomst van Lionel Messi? De Argentijn loopt uit zijn contract bij Paris Saint-Germain en het is vrijwel zeker dat hij de Franse grootmacht na dit seizoen transfervrij gaat verlaten. FC Barcelona hoopt een terugkeer mogelijk te kunnen maken, terwijl Al Hilal de wereldkampioen hoopt te verleiden met een astronomisch salaris. Maar Messi heeft naar verluidt meer opties.

Nadat de linkspoot zijn land in Qatar naar de wereldbeker had geschoten leek het een kwestie van tijd alvorens hij zijn krabbel zou zetten onder een nieuwe verbintenis bij PSG. Maar witte rook bleef uit, waardoor de geruchten over zijn toekomst de voorbije maanden toenamen. FC Barcelona wil er alles aan doen hem komende zomer terug te halen naar Spanje en Messi zelf lijkt een rentree in het Spotify Camp Nou ook wel te zien zitten. De Catalanen moeten echter eerst een groot aantal spelers van de hand doen om een terugkeer van Messi financieel mogelijk te maken.

Artikel gaat verder onder video

Een nieuwe samenwerking tussen FC Barcelona en Messi is dus geen uitgemaakte zaak. In de tussentijd hoopt Al Hilal hem te verleiden tot een avontuur in de zandbak. Bij de club uit Saoedi-Arabië zou Messi een salaris van meer dan 400 miljoen euro per seizoen kunnen opstrijken. Volgens GOAL heeft ook het Amerikaanse Inter Miami interesse in de komst van de Argentijn. Hij is al vaker in verband gebracht met een oversteek naar de Verenigde Staten. Een langer verblijf in Europa is echter niet uitgesloten. Hetzelfde GOAL meldt namelijk dat - naast FC Barcelona - ook clubs uit de Premier League zijn situatie in de gaten houden.

Namen worden niet genoemd, maar de voetbalromanticus zal ongetwijfeld dromen van een weerzien tussen Josep Guardiola en Messi. De huidige trainer van Manchester City kent de Argentijn natuurlijk als geen ander van hun gezamenlijke periode bij FC Barcelona. Guardiola heeft bij Manchester City nog een contract tot medio 2025, dus wie weet…