Manchester City-trainer Guardiola tast nog in het duister over inzetbaarheid Aké

Manchester City is nog altijd vol in de race om het seizoen af te sluiten met drie hoofdprijzen. De ploeg van trainer Josep Guardiola gaat aan kop in de Premier League, speelt binnenkort de finale van de FA Cup tegen Manchester United en hoopt zich komende week ten koste van Real Madrid te plaatsen voor de eindstrijd van de Champions League. Het is echter de vraag of Guardiola in de return van het tweeluik met Real Madrid kan beschikken over Nathan Aké.

De Oranje-international vormt dit seizoen een belangrijke schakel in de verdediging van Manchester City. Aké is van nature een centrale verdediger, maar Guardiola zag voor hem een belangrijke rol op de linksbackpositie weggelegd. Dat lijkt inmiddels ook zijn positie in het Nederlands elftal te zijn geworden, want in de eerste twee interlands onder Ronald Koeman begon hij beide keren als linksback. Aké scoorde vorige week nog een belangrijke goal tegen West Ham United.

Artikel gaat verder onder video

In aanloop naar het thuisduel met de opponent van AZ in de halve finale van de UEFA Conference League benadrukte Guardiola nog maar eens hoe belangrijk Aké is voor Manchester City. Het uitvallen van de linkspoot in de competitiewedstrijd tegen Leeds United van afgelopen zaterdag was dan ook een flinke domper voor de koploper van Engeland. Aké moest het heenduel met Real Madrid aan zich voorbij laten gaan en het is de vraag of hij fit genoeg is voor het bezoek aan Everton van zaterdag én de return tegen de Koninklijke, die woensdag wordt gespeeld.

“Het gaat nu een stuk beter met hem, maar ik weet het niet”, zei Guardiola vrijdagmiddag op de persconferentie over zijn verdediger. “We trainen over een paar uur, we zullen zien.” De oefenmeester kon dus nog geen duidelijkheid verschaffen over Aké. De kans is groot dat Guardiola de Nederlander zaterdag tegen Everton bewust niet opstelt, zodat hij mogelijk wel fit genoeg is om in actie te komen tegen Real Madrid.